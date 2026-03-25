Si va a San José este miércoles, mejor evite esta zona o ármese de paciencia

Varios trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se reunieron este miércoles 25 de marzo para manifestarse, por lo que parte de una importante vía está cerrada.

Cierres y afectación vial

Se trata de la Avenida Segunda. Los oficiales de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito cerraron la vía unos metros antes del Teatro Nacional para resguardar la seguridad de los manifestantes.

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Antes de que la huelga se iniciara a las 9:00 a.m., varios oficiales bloquearon el paso, generando presas en la zona.

Mientras se realiza la huelga, los conductores tienen que desviarse hacia la calle primera; es decir, hacia el sur.

Muchas personas se hicieron presentes en la huelga. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Si usted va a San José y no quiere sufrir de las presas, busque rutas alternas. Si no, se recomienda armarse de paciencia.

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Motivos de la huelga

Los trabajadores de la Caja están en paro para manifestarse contra su patrono para que les paguen las anualidades y les aumenten el salario.

La huelga comenzó a las 9:00 a.m. y se desconoce hasta qué hora los empleados de la Caja se mantendrán en el movimiento.

Varias personas comentaron a La Teja que sus salarios están congelados desde hace varios años y el dinero que reciben no compensa el aumento del costo de la vida.

Al estar cansados de que la Caja no les pague lo justo, muchos se reunieron en San José frente a las oficinas centrales de la CCSS para luchar por sus derechos.