Sicóloga especialista en familia: “La prueba FARO fue abusiva e irrespetuosa”

La experta en sicología de familia, María Ester Flores, no termina de salir de su asombro por lo irrespetuosa y abusiva, como ella misma lo dice, que fue la prueba FARO de Factores Asociados que el viernes pasado realizaron los estudiantes de quinto grado de escuela.

La sicóloga tiene años de tratar niños y adolescentes, incluso, el viernes habló con una estudiante quien le dijo que se sintió muy agredida con muchas de las preguntas que le hicieron porque eran muy íntimas.

No entiende. Este tipo de preguntas son las que no entiende la sicóloga. Captura de pantalla. (Captura de pantalla)

“Después de revisar la prueba puedo decir que al MEP le faltó mucha sutileza sicológica y un lenguaje apropiado para niños de quinto grado de escuela. Algunas de esas preguntas bien pudieron generar culpa en los estudiantes al considerar que estaban contando los secretos de familia sin la autorización de sus papás. Fueron obligados.

“Me extraña demasiado que no preguntaran nada para identificar la realidad de la salud mental del niño. Lo que hizo el MEP fue un censo como los que hace el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), pero con el horrible error de que no informaron a los papás sobre lo que iban a preguntar”, explica la experta en sicología familiar.

La especialista considera que no fue una prueba sicológicamente justa, que agredió a unos estudiantes que ya tenían los nervios al máximo por las pruebas de Matemáticas, Ciencias y Español y tras de eso los asustaron con preguntas que incluso un adulto no tendría claras.

“No me cabe en la cabeza que le pregunten a un niño de quinto grado sobre el material de los pisos de la casa. Pregúntele a un adulto y verá que incluso puede que ni sepa y si usted le agrega que debe responder por el miedo que siente de perder las pruebas, hablamos de agresión sicológica.

“Definitivamente no fue una prueba para estudiantes de quinto grado. No hablo de la duración. Hablo de la calidad de muchas preguntas. Se usó un lenguaje muy técnico, para adultos y se pidieron datos que un niño, es casi un hecho, no sabe, porque los asuntos económicos son de los papás”.

Agrega la sicóloga que se le preguntó al niño con quién vive en su casa y eso puede ser que se mantenga en lo íntimo de la familia porque la mamá vive con el novio y no quiere que nadie sepa, entonces, poner a responder a un pequeñito sobre esos temas en una prueba con la presión de que se puede quedar, no es justo.

María Ester asegura que ella como niña no respondería sin el permiso de mis papás.

¿Sabrá? En verdad sabrá un niño de quinto grado si las paredes de su casa son de block, cemento o prefabricadas, pregunta que se hace la especialista. Captura de pantalla. (Captura de pantalla)

“Dígame usted ¿qué le importa al MEP si la casa del chiquito está hipotecada o no? ¿Cómo sirve ese dato para mejorar el ambiente educacional? Yo nunca antes vi algo igual en el MEP. Faltó mucha información antes de las pruebas, informar bien a los papás de las preguntas para que en familia tomaran la decisión de si respondía el niño o no.

“Prácticamente les preguntaron a los chiquitos si su casa está pura vida o se está cayendo. Un niño de quinto grado no tiene la madurez suficiente para responder eso, además, esa pregunta se mete en la intimidad de la familia. Puede que ese niño viva con toda su familia en un cuartito y decir eso le genera estrés, lo hace sentirse presionado. Fue un censo muy agresivo”, agregó.

Al ser sicóloga de familia, María Ester siempre se preocupa mucho por los niños, por eso se le paró la peluca cuando llegó al capítulo VI de la prueba FARO de Factores Asociados, la que dice:

¿La casa en que vivo con mi familia es…” y vienen cuatro opciones: a) propia, completamente pagada; b) propia y se paga en cuotas; c) Alquilada y d) prestada?

“Estando en quinto grado eso es algo que un niño no tiene por qué saber, además, puede ser que sea algo que los papás manejen en privado. Hay adolescentes de 16 y 17 años que no tienen ni idea si la casa en que viven se paga a paguitos mensuales, entonces, ¿cómo le van a preguntar eso a un niño?

“Fue un censo muy agresivo para la intimidad de la familia, repito, agresivo porque generó culpa en los niños de estar hablando de asuntos íntimos del hogar sin haber hablado con sus papás y eso es algo que no se puede repetir”, advirtió.