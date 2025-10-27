Siete calles de Escazú afectadas por obras de asfaltado y perfilado

La Municipalidad de Escazú advirtió a sus habitantes, así como a los visitantes, que algunas calles están cerradas por obras de mejora en la infraestructura vial, mientras que otras están habilitadas; sin embargo, continúan haciendo trabajos.

Debido a que algunas importantes vías están comprometidas por los trabajos que está realizando la municipalidad, los conductores deberán utilizar otras calles alternas o tener paciencia para atravesarlas.

La Municipalidad de Escazú advirtió que algunas calles están afectadas por obras de mejora en la infraestructura vial. (Municipalidad de Escazú/Municipalidad de Escazú)

Aunque en algunas calles se están realizando trabajos, las autoridades municipales señalaron que los peatones podrán utilizarlas para pasar de un lado a otro.

¿Cuáles vías son afectadas por las obras?

Según la municipalidad, hay siete calles afectadas por las obras viales que están realizando. Dos de ellas están completamente cerradas para los conductores.

Las autoridades indicaron que una parte de la avenida 32 está cerrada para el paso de los vehículos por asfaltado y perfilado de la vía. El cierre se realiza desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p.m.

El acceso a las propiedades se puede hacer cuando la obra lo permite, de acuerdo con las autoridades.

Por otra parte, en la avenida 36 también hay cierre total a vehículos por asfaltado. Las obras se realizan entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p.m.

Las calles 138 y 130 se encuentran habilitadas para el paso de los vehículos; sin embargo, aún hay algunas obras por finalizar, así como las calles 132 y 134.

La Municipalidad de Escazú anunció que algunas calles en el cantón central están afectados por obras de mejora. (Municipalidad de Escazú/Municipalidad de Escazú)

“Las vías señaladas en verde claro ya fueron perfiladas y falta realizar el trabajo de colocación de asfalto; no obstante, se encuentran habilitadas para el paso de vehículos. Las remarcadas en verde oscuro ya concluyeron los trabajos de perfilado y colocación de asfalto, por lo que se encuentran totalmente abiertas para el paso”, indicó la Municipalidad de Escazú.