Siete mujeres profesionales desempleadas se unieron para pulsearla en la pandemia (video)

La unión hace la fuerza y eso lo tienen muy claro siete mujeres que se quedaron sin trabajo y que decidieron, entre todas, apoyarse.

Hablamos de Daniela Barahona, técnica en administración de empresas; Alejandra Ruiz, chef y administradora de empresas; Adriana Blanco, mercadóloga; Gabriela Fonseca, publicista; Fiorella Medrano, administradora de empresas; Alexandra Stravropoulos, profesora de inglés y Gabriela Morales, diseñadora publicitaria y máster en administración de empresas.

Lo más lindo de la historia de estas profesionales es que no todas eran amigas, incluso, algunas de ellas ni se conocían, pero la empatía las llevó a unirse de cierta manera.

Aunque todas venden sus productos por aparte, cada vez que a una de ellas les sale una venta, promocionan los productos de las demás e, incluso, si algún cliente se antoja de todo le pueden hacer algún combito de los productos de todas. Todo un ejemplo de solidaridad.

Conversamos con Adriana Blanco, quien es mercadóloga y la cabeza de la bonita iniciativa.

Cuando empezó la pandemia, ella pasó de tener diez contratos con su empresa de mercadeo a solo dos, por lo que se puso a vender una sangría casera que le queda mortal.

“Eso fue lo que me obligó a ver qué hacía y la sangría con la receta familiar que acostumbraba a hacer para compartir en familia, me le empezaron a pedir mis amigas, cansadas de estar en la casa encerradas, y así fue como empecé a hacer todos los fines de semana y no solo para ocasiones especiales”, recordó la mercadóloga.

Asegura que su esposo fue el que le dio las palabras de aliento que necesitaba para mandarse al agua.

Luego ella fue ofreciendo productos de otras mujeres que pasaban por una situación similar a la suya para ayudarles y para darle un valor agregado a su sangría.

“Sigo con la agencia y ahora tengo dos trabajos, no es tan fácil, pero mientras tanto, los combino ambos. Para el Día del Padre las mismas clientas le sugirieron ponerle algo salado a la par y luego de pensarlo me acordé de Alejandra Ruiz y su emprendimiento Gourmet Boxes CR y le propuse la idea”, contó Adriana.

Para el Día de la Madre fue mejorando la presentación y encargó unas cajas retro con una diseñadora gráfica para empecar los pedidos.

Eso sí, antes de unir a cada una de las pulseadoras, se aseguró de que lo que ofrecían sería de buena calidad.

Post guerra

Blanco, antes de tirarse al agua, investigó cómo subsistíeron las economías de los países después de una guerra, porque para ella el covid-19 fue igual de devastador.

Así fue como encontró la teoría Lattee (local, auténtico, trazable, transparente, ético y esencial), una tendencia que aplican en Europa y en algunos lugares de Estados Unidos, que se basa en la sostenibilidad y solidaridad absoluta con los productores locales.

“Con el 80% mínimo de productos locales en los negocios se garantiza que todos los que viven ahí van a tener trabajo y es una tendencia muy linda que busca que todos podamos comer, sostenerse mientras esto pasa”, contó Blanco.

Cada una adapta sus productos para la ocasión, por lo que ahora adornan todo pensando en la Navidad.

“El que no entendío en pandemia que la empatía, la solidaridad y el compartir son tres pilares fundamentales que debemos practicar los seres humanos, ya no hay cuándo” — Adriana Blanco, mercadóloga

Como no saben por cuánto tiempo deben seguirla pulseando mientras regresan a sus profesiones habituales, dicen que seguirán poniéndole todas las ganas para ofrecer lo mejor.

“Estamos luchando por un mismo objetivo, que es sostener a nuestras familias y levantar la economía unidas”, dijo Adriana.

Cerró

Otro caso es el de Alejandra Ruiz, quien tenía una tienda gourmet que tuvo que cerrar y para sostenerse, además de ofrecer platillos gourmet, la pulsea haciendo Uber y como “hija de alquiler”, o sea, acompaña a adultos mayores a los mandados que necesiten hacer.

Ella comenzó a vender unas cajas gourmet en diciembre del año pasado y en junio de este año le presentaron a Adriana y comenzaron la alianza.

Su negocio se llama Gourmet Boxes CR y ofrece berenjena a la italiana, cebolla caramelizada, mostaza, bocas, cenas, puré, piernas de cerdo, ensaladas, dip de hongos, tablas de queso, de todo lo que le pidan.

Ruiz dice que hasta puede hacer un menú libre de gluten o de azúcar.

De todo

Estas empunchadas mujeres no solo comida ofrecen, pues Daniela Barahona vende unas manualidades lindísimas.

“Con la pandemia, a la hora de reducir los gastos, los hogares lo primero que recortaron fue el tema de la decoración, entonces de un día para otro me quedé sin pedidos, ni ventas y empecé a renovar lo que hacía para que me volvieran a comprar, me baso en la temática de repostería”, explicó la brumosa.

Ella hace frascos y cucharas decorados, jarras, entre otros.

