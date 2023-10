Siga estas recomendaciones si quiere disfrutar del eclipse solar de este sábado

“Mirar directamente al sol, incluso durante un eclipse solar, puede causar daños graves en los ojos, incluyendo la ceguera. La luz solar contiene una gran cantidad de radiación ultravioleta (UV) e infrarroja (IR), que pueden dañar la retina, la capa de tejido sensible a la luz que se encuentra en la parte posterior del ojo.

“Los síntomas de la retinopatía solar, el daño a la retina causado por la exposición a la luz solar, pueden surgir de inmediato o tardar varios días o incluso semanas en aparecer”, nos advierte el doctor Paul Münkel de Ópticas Münkel.

Los síntomas pueden incluir: visión borrosa, visión de manchas o moscas volantes, visión doble, disminución de la sensibilidad a la luz, dolor de cabeza y en casos graves, la retinopatía solar puede provocar la pérdida total de la visión.

De acuerdo al profesional en oftalmología, para ver un eclipse solar de forma segura, es necesario utilizar un filtro solar especial diseñado para proteger los ojos de la luz solar.

El doctor Münkel, nos dio algunos consejos para ver un eclipse solar de forma segura: Nunca mire directamente al sol, incluso durante un eclipse solar, use siempre un filtro solar especial diseñado para proteger los ojos de la luz solar y no use gafas de sol normales para ver un eclipse solar.

Además, no use una cámara o binoculares sin un filtro solar especial, si no tiene un filtro solar especial, no mire el eclipse solar. Es importante seguir estas precauciones para proteger su visión y evitar daños graves en los ojos.

Durante un eclipse solar, explica el doctor, se da una gran cantidad de radiación de diferentes tipos, incluyendo:

Luz visible: La luz visible es la que podemos ver con nuestros ojos. Durante un eclipse solar, la luz visible se reduce considerablemente, pero sigue siendo un riesgo para la vista.

Radiación ultravioleta (UV): La radiación UV es invisible para el ojo humano, pero puede causar daños graves en la piel y los ojos. La radiación UV es especialmente intensa durante un eclipse solar, ya que la atmósfera de la Tierra no puede absorber tanto como cuando el sol está completamente visible.

Radiación infrarroja (IR): La radiación IR es invisible para el ojo humano, pero puede causar quemaduras en la piel. La radiación IR también es intensa durante un eclipse solar.

El eclipse estará entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde del sábado 14 de octubre.

La optometrista de Ópticas Münkel, Sheyla Thomas, agregó: “Es importante tomar en cuenta que quizás la luz no nos provoque dolor o deslumbramiento, pero eso no quiere decir que no tenga efectos negativos, al contrario, la retina se ve más alterada, aunque no notemos ningún síntoma en el momento ya que esta capta luz UV e Infrarroja.

“Es de suma importancia que los niños más pequeños, estén al cuidado de un adulto en el momento de presenciar el eclipse porque así los adultos pueden asegurar la salud ocular del niño y evitar secuelas a corto o largo plazo”.

Recuerde que el eclipse se podrá apreciar de 10 a.m. a 2 p.m., de este sábado.

¿Cuáles serán las zonas privilegiadas que tendrán palco VIP? Pues les contamos que serán cinco y todas en el Caribe: las playas Tortuguero, Manzanillo, Puerto Viejo y Cahuita, además, todo el este de Limón.