“Lo primero hice fue llamar a mi esposa y le conté. Mis papás se asombraron también, incluso mi papá (que también se llama Marcos) me dijo que una vez observó algo similar en Mesetas, pero que no le dio importancia, son cosas que uno al verlas ya uno cree que los ovnis sí existen, porque eso no era ninguna avioneta, helicóptero o avión, era como dije antes, una nave de forma circular”, dijo muy convencido.