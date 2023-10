Sin querer queriendo: mascarada del Chapulín Colorado dio vida a pasión de niño por una tradición

Cuando estaba en primero de la escuela, los papás de Isaac Chaves Ovares le prometieron un regalo por sus excelentes notas. Lo curioso es que un niño a esa edad usualmente pediría un carro o algún otro juguete, pero él pidió conocer a Miguel Moreira, un popular mascarero de Barva.

Su pasión por las mascaradas tendría un comienzo sin querer queriendo, cuando sus papás le regalaron una mascarada del Chapulín Colorado, para intentar que se le quitara el miedo cuando lo llevaban a realizar los recorridos, al ritmo de cimarrona. Él tenía en ese momento 5 años.

Ahora, con 13 años, este adolescente es reconocido por su talento como mascarero. Y como parte de la celebración del Día de la Mascarada, cada 31 de octubre, decidimos buscarlo para hablar con él, como digno representante de esta hermosa tradición tica.

Esta es parte de la colección de mascaradas que ha confeccionado Isaac Chaves Ovares, de 13 años y vecino de San Rafael de Heredia. (Cortesía)

- ¿A qué edad le comenzaron a gustar las mascaradas?

Alrededor de los 5 años, porque al principio tenía mucho miedo de las mascaradas y un día mis papás me compraron una para sentirme protegido al momento de ir a hacer los recorridos. Desde ese momento me inició el gusto por las máscaras.

- ¿Cuántos mascaradas ha elaborado hasta ahora y cuántos años lleva con esto?

Son 297 máscaras. Entre ellas cinco máscaras en fibra de vidrio: un cabezudo, tres de casco y un chapetón. Además, he elaborado dos cascos de papel. Por otra parte, he realizado 290 máscaras en miniatura, utilizando un material llamado das.

- De las máscaras que ha hecho, ¿cuál es la que más le ha gustado?

La calavera, porque ha sido mi primera máscara hecha totalmente por mí, en tamaño grande.

- ¿A cuál le guarda más cariño?

A la que le guardo más cariño es a una del diablo, pues fue la primera que hice en forma de casco.

- ¿Le gustaría ser mascarero profesional?

Deseo llegar en este mundo de las mascaradas hasta el modo profesional, pero más como un pasatiempo.

- ¿Cuáles diseños o personajes le gustan más diseñar y por qué?

Me gusta diseñar personajes de la farándula, porque son reconocidos, como Miguel de la película Coco, Celia Cruz y Édgar Silva, quiero ver si me quedan parecidos a como son en la realidad. También me gusta tomar ideas del mascarero Miguel Moreira, de Mascarada Los Chapetones.

La pasión de este adolescente comenzó a los 5 años de edad, cuando sus papás le regalaron una mascarada del Chapulín Colorado. (Cortesía)

- Por cierto, ¿qué representa para usted Miguel Moreira, el famoso mascarero de Barva?

Don Miguel es un amigo, que siempre ha sido mi inspiración, ya que realiza hermosas mascaradas y le gusta mucho fortalecer la cultura y arte costarricense, las cuales son de muy buena calidad, muy bien elaboradas y con muy buena presentación.

- ¿Qué ha aprendido de él?

Que con esfuerzo y dedicación se pueden lograr las metas que uno se propone y aunque se pasen momentos tristes y difíciles, se debe seguir adelante y no rendirse.

- Me cuentan que también le gusta bailar las mascaradas...

Sí, me encanta bailar las mascaradas. Lo que más me gusta es fortalecer la tradición y compartir tiempo con otros bailarines. Además de sentir la música de la cimarrona y expresarla por medio del baile.

- La primera máscara que le regalaron fue un Chapulín Colorado. ¿Aún la tiene?

- Sí, la primera máscara que me regalaron mis papás fue una del Chapulín Colorado hecha por el mascarero Ricardo Ruiz de mascarada Barracos, la cual aún conservo y espero nunca desprenderme de ella, ya que así comenzó mi pasión por las mascaradas.

A Isaac también le encanta bailar sus mascaradas, a ritmo de una buena cimarrona. (Cortesía)

- ¿Qué recuerda cuando iba a las mascaradas de San Rafael de Heredia siendo pequeño?

Que me daban mucho miedo, ya que las veía muy grandes, pero cuando me regalaron la del Chapulín Colorado, ya nunca más tuve miedo, más bien ahora representan mucho para mí.

- Si tuviera que escoger entre hacer una máscara o bailarla, ¿qué escogería y por qué?

Yo escogería bailarla, porque me apasiona y realizo más la parte de bailar.

- ¿Ha recibido algún premio por alguna de sus mascaradas?

En el Centro Educativo Nueva Generación escogieron mi máscara de la cara de la bruja del cuervo para que representara a la institución en el Festival de las Artes Circuital, pero no obtuve un premio. Sí obtuve un premio en el Festival de la Mascarada que se celebra en Heredia, en la Omar Dengo.

- ¿Y qué se ganó?

Una máscara de casco de un cerdito, en un concurso de baile de las mascaradas para niños.

Isaac también confecciona mascaradas en miniatura y él se encarga de pintarlas, como hace con las de tamaño normal. (Cortesía)

- ¿Vendería alguna de sus máscaras?

De las que he hecho hasta ahora no, porque son de mi creación y las hice para mí, pero si me mandaran a hacer una, sí la haría para venderla.