Sinart reacciona a petición de periodistas de quitar al nuevo director del noticiero

La presidencia ejecutiva del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) reaccionó ante la carta que este lunes firmaron ocho periodistas del noticiero de canal 13, en la que exigen la salida inmediata de Luis Carlos Méndez, quien este mismo lunes inició como director.

En medio de mucha polémica, Luis Carlos Méndez (a la derecha) asumió este lunes como nuevo director de Noticias Trece de Sinart. (Tomadas de Facebook.)

Por medio de un correo electrónico, Mirna Picado Sánchez, asesora del presidente de esa entidad, explicó los motivos por los que tomaron la decisión de nombrar al comunicador Méndez como el jefe mayor de Noticias Trece.

“Por razones estratégicas y de visión futura para Sinart, a partir del primero de mayo, SinartDigital.com se ha convertido en la unidad de comunicación con el mayor crecimiento en la organización, con más de 20 mil seguidores únicos al mes. Esta unidad, dirigida por Méndez, servirá como la plataforma para integrar todos los contenidos de Sinart, permitiendo que las nuevas y actuales generaciones se conecten con todos nuestros medios”, explicó Picado.

La respuesta continúa: “En el breve tiempo de gestión de Fernando Sandí como presidente ejecutivo, el Sr. Luis Carlos Méndez ha demostrado con datos y hechos que esta nueva visión es alcanzable”.

Esas respuestas se dan como parte de la molestia de los ocho reporteros del noticiero, quienes en la carta expresaron su molestia con ese nombramiento y hasta cuestionaron el desempeño profesional del hoy director.

“El trabajo del señor Luis Carlos nunca ha sido sobresaliente para ocupar un puesto de jefatura, menos para dirigir un departamento tan especializado como lo es prensa. Incluso, hace unos meses cuando presentó la estrategia digital, la cual refutamos, reconoció con insistencia que desconocia qué hacíamos en prensa”, expresaron los comunicadores.

El grupo de periodistas también mostró enojo por la decisión de quitar a su compañera Eysel Chacón como directora.

Sobre esto, la asesora replicó: “Chacón regresará a su puesto como jefa de información. Este cambio se llevó a cabo por razones estratégicas y de visión futura de Sinart, como se explicó anteriormente”.

La Teja consultó además por qué no se emitió este lunes la edición regular del mediodía, pues según nos contó una fuente confiable, el nuevo director aparentemente no habría coordinado ese noticiero y por eso no hubo edición de noticias.

“Como en todo proceso de ajuste, se esperan cambios que comenzarán mañana (martes). Lo importante es que la plataforma de información con la mayor audiencia, SinartDigital.com, está activa y funcionando sin inconvenientes”, comentó Picado.

Ocho periodistas de Noticias Trece reclamaron también que a Eysel Chacón la quitaran como directora. Foto: Captura de video de Youtube

La vocera de presidencia respondió a las críticas de los reporteros ante supuestas acciones de acoso laboral y misoginia (conductas de un hombre de desprecio hacia las mujeres) por parte de Méndez, entre los años 2007 y 2008 y por los que, de acuerdo a los comunicadores, lo removieron del cargo que tenía en ese momento en la institución.

“Hoy a las 9:30 a.m., el presidente ejecutivo del Sinart mantuvo una reunión con los funcionarios de prensa. Él les informó que después de un minucioso trabajo con el departamento de Capital Humano, no se encontró ningún señalamiento o falta de ningún tipo en el expediente del señor Méndez”, comentó la asesora.

La Teja llamó en varias ocasiones al número celular de Méndez, pero no pudimos conversar con él. También se le dejaron mensajes vía WhatsApp, pero a este momento no los había respondido.