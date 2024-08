Sindicato denuncia “autoritarismo” en el Ministerio de Salud y pide acciones inmediatas

A nuestros trabajadores de Enfermería afiliados a ANPE y empleados del Ministerio de Salud- Costa Rica. El sentimiento es uno y se traduce en el sinsabor más grande que en la historia se genere para quienes como trabajadores laboran para una emblemática Institución como lo es el Ministerio de Salud de Costa Rica. Los actos que preceden a la conferencia de prensa del pasado jueves 8 de agosto, y lo externado por la señora ministra de Salud, no sirven para ocultar el aparente acoso laboral y la inseguridad que se vive en esta cartera de salud. Los trabajadores sienten temor y en algunos casos miedo porque en la actualidad no hay una reacción de la jerarca que de manera unánime, positiva y generosa, advierta una forma de apoyo a las personas trabajadoras de la rectoría en salud. Costa Rica entera sin entrar en mezquindades debe reconocer el valor del contingente de trabajo del Ministerio, es impresionante que el dolor que viven por la pérdida de un compañero de trabajo, no pueda ser atendido y se les cercene el derecho al duelo, el derecho al último adiós y la posibilidad de un homenaje póstumo a un trabajador que por largos años se desempeñó para este Ministerio. Hacemos eco en que el sentimiento es uno y que hoy se está tratando de manera deshumanizada a los trabajadores que hace menos de 2 años eran parte del “ejército de la salud”, que lucharon contra el fenómeno pandémico más mortal de la historia contemporánea de la humanidad. Sí hay un sinsabor, existen extraños que llegan por encargo político a puestos donde lo que se necesitan son conocedores, sin embargo los actuales designados de rectoría nada conocen y pareciera no querer aprender; pero piensan que tomando una actitud de autoritarismo y profundizando en aspectos propios de violencia psicológica extrema pueden dominar el panorama, sin entender que su fenómeno opresor se desenvuelve como materia de antología en forma sistemática y recurrente. Desde A.N.P.E. esperamos que se cambie la dimensión de conducción en el Ministerio de Salud, y al igual que otras organizaciones sociales pedimos que se asuma el liderazgo positivo, donde asomen fortalezas que promuevan valores de trabajo, donde el desafío sea trabajar más y mejor por Costa Rica, animando a los equipos a la superación pero apoyándolos y manteniendo una moral alta. Hoy pedimos a los trabajadores que asuman el rol de denuncia y no busquen callar o realizar escuetas acusaciones ante actos que lesionan la dignidad y ponen en peligro su misión laboral, a las autoridades les exigimos respeto a los servidores y que demuestren humanidad y una actuación desde sus cargos que evidencie el deber de probidad y la altura-responsabilidad y gestión por Costa Rica. El éxito se encierra en la posibilidad de respetar a todos y percibir ese todo como el elemento central de una labor llena de aciertos, si no se divisa así… no existe entonces la senda que imponga el triunfo.