“No recuerdo quiénes me ayudaron, pero me dieron agua, me intentaron tranquilizar y me quitaron la camisa para que me la pusiera en la cabeza. Uno de los muchachos vio a Jeudyn y se devolvió pidiéndome que me preocupara por mí. En ese momento me di cuenta de que mi amigo estaba muerto”, aseguró.