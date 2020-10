“El doctor me examinó, me apretó el seno derecho y ahí fue cuando salió un montón de líquido café. Jamás olvidaré que me dijo: ‘Ah no, esto no es nada bueno, para nada. Necesito hacerle un ultrasonido urgente’. Fue en ese ultrasonido que salió una manchita negra y sin pensarlo dos veces me refirieron para hacerme una biopsia”, comenta el sobreviviente al recordar aquellos días de julio del 2019.