“Algo me pasó y convencí de que yo me iba a morir, que era la siguiente. Uno tiene fe, pero también es humano y falla. Comencé a gritar a pedir la muerte, llegaban enfermeras y enfermeras, pero no me podían tranquilizar, yo gritaba ‘Dios, ten piedad de mí, llévame ya porque no quiero estar aquí, no quiero sufrir’. Yo se los gritaba a las enfermeras en la cara, les decía, ‘¿no entienden que yo lo único que quiero es que Dios me lleve ya’?