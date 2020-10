“El cáncer en ocasiones es tan castrante que muchas personas deciden detenerse. Esa no fue mi decisión. A partir del 2005 comenzó una nueva etapa, la mejor de mi vida. Después de que me dijeron que me quedaban meses de vida, me llené de cosas recién nacidas: comencé a estudiar sicología, arranqué mi propia empresa y comencé a ayudar a otras mujeres porque aquí el asunto es que, si una queda viva entonces le toca ayudar, hacer algo por las demás. Nunca más volví a dar clases y no me morí de hambre”, explicó.