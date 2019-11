“Un día fuimos a una fiesta y un amigo quería bailar conmigo. Él (el marido) me pellizcaba para no ir y aunque no acepté, él sintió celos y cuando llegamos a la casa me agarró a puñetazos. Ese día me armé de valor y le dije ‘no me vas a pegar más’. Ese día no me cubrí la cara", manifestó.