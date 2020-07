“Esto ha existido siempre, lo que pasa es que ahora se pone más en evidencia porque nos afecta a todos como país, el que alguien no mantenga el distanciamiento social o no use protección puede tener consecuencias para sus familiares o vecinos, pero en general siempre hay personas que se creen tan cargas que prefieren cruzar la calle por debajo de un puente peatonal para ahorrar tiempo o por pereza. Siempre se oye de choferes que manejan borrachos pensando en que nada les va a pasar, en fin, la gente siempre le jala el rabo a la ternera para ver hasta dónde puede llegar”, explicó Mendoza.