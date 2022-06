Sociólogo: “Clasificar al Mundial de Catar es una gran alegría que necesita el país, que le urge”

Pese a los difíciles momentos que se viven, La Sele alegra los corazones. (Jose Cordero)

Llegamos a la mitad del año así: con el dólar subiendo un día sí y al otro también (este viernes 10 de junio estaba en 686 colones), el litro de gasolina por primera vez en la historia a más de un rojo el litro, la sombra de la pandemia por el covid-19 todavía encima, los pases de bus a punto de subir, la plata ya no alcanza para comprar la jamita en el supermercado ni en la feria del agricultor.

Además, hackeados por un grupo de piratas digitales que nos obligaron a cancelar citas médicas, no ser atendidos del todo y no saber cuándo nos van a programar la próxima cita, apaleados por la crisis de los contenedores que provocan también un aumento en lo que compramos, la invasión de Rusia a Ucrania ya nos golpea con aumentos en granos y fertilizantes.

Por el lado de la gasolina solo malas noticias recibimos. (John Durán)

Volvieron las presas en horas pico tras la baja en el teletrabajo y, para terminar de rematar, el Instituto Meteorológico Nacional nos advierte que la temporada de huracanes 2022 será una de las más rudas de la historia porque se pronostican hasta 14 huracanes, es por todo esto que al país le urge que la Sele gane el martes el partido de repechaje ante Nueva Zelanda y nos dé una alegría.

Ese día de 12 mediodía a por lo menos 2 de la tarde, el país se detendrá completico, de hecho, ya el presidente, Rodrigo Chaves Robles, dio una hora más de almuerzo para que los empleados públicos puedan vean la mejenga, eso sí, si nos vamos a tiempos extras y penales, nada de caritas, a bretear sin chistar porque el asueto solo cubre los 90 minutos de partido.

“La clasificación a Catar 2022 es una gran alegría que necesita, que le urge al país”, es lo primero que nos dice el doctor en Estudios Culturales y educador de la Universidad de Costa Rica, Carlos Sandoval García, quien también es periodista.

Sandoval considera que la actual Sele lanza un mensaje enorme de unión de grupo y de lucha hasta el final. Archivo. (Melissa Fernandez Silva)

“La clasificación al Mundial es como aliento que le vendría muy bien a la sociedad. No clasificar aumentará el pesimismo, que ya está muy alto por la realidad nacional en que vivimos. No ir a Catar 2022 sería un golpe muy fuerte, un luto muy duro para un gran sector del país que necesita una alegría en medio de tanto estrés que vive día con día.

“Hay que ser optimistas. También, tener muy claro que no clasificar afectará las emociones nacionales, sin generalizar, pero sí en una gran cantidad. En estos momentos hay motivación, positivismo, alegría, porque se rescató una eventual clasificación que se tenía perdida, por la cual nadie daba nada, por eso, el golpe puede ser muy duro entre tanto golpe duro que ya se recibe con aumentos y hackeos, por ejemplo”, advirtió Sandoval.

Los muchachos de La Sele dejan claro que nunca se deben bajar los brazos, por más difícil que sea la situación. Foto Rafael Pacheco. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Al doctor Sandoval le llama la atención el mensaje que la Sele le está mandando al gobierno de Rodrigo Chaves: jugar en equipo.

“El nuevo gobierno debe poner las barbas en remojo. Ya sea que se clasifique o no, se debe rescatar el sentido de equipo con el cual ha trabajado la selección, sobre todo en la segunda vuelta. En verdad que los jugadores se unieron y cada uno aportó para el beneficio de todos.

“Este gobierno como que está comenzando con el presidente tomando decisiones que se nota no ha consultado con sus ministros, se ve como que no hay equipo, sino que cada quien juega por su cuenta. Chaves debe entender que un 10 no puede hacer todo y tener siempre la bola, debe pasársela a sus compañeros para que ellos también hagan lo que se llama jugar en equipo”, explicó.

Al profe de la UCR también le gusta el mensaje que la Sele está mandándole al país en general.

“La frase hasta el último minuto es muy buena, los muchachos de la selección han demostrado que no se pueden bajar los brazos ante la adversidad, que siempre se puede si se quiere. En medio de tanta dificultad para la gente con todo subiendo de precio, tanto desempleo, por ejemplo, el mensaje es, no se desanime, no tire la toalla, aunque parezca demasiado oscuro el horizonte, sí se puede”.

Futboldependencia

Carlos Marín Morera, máster en Sicología del Deporte y la Actividad Física, quien fue el sicólogo de Saprissa entre el 2007 y el 2017, además, fue el sicólogo de la selección nacional sub-20 en la Copa Mundo Egipto 2009, en el que quedamos en el cuarto lugar, entiende perfectamente que en Costa Rica hay una futboldependencia que podría teñir de luto a la gran mayoría de ticos si no clasificamos a Catar.

Don Carlos es especialista en sicología deportiva. Cortesía. (Cortesía)

“La alegría de la clasificación ayudaría a que un gran sector de los aficionados no se enfoque la dura situación actual, como, por ejemplo, la inflación, la pandemia, los precios que suben y suben. Sí, estoy convencido que el país necesita una alegría como esas en estos momentos.

“Como somos un país futboldependente, no estar en Catar sería un golpe fuertísimo. A partir del miércoles, si no se clasifica, se viviría como un luto nacional para el costarricense promedio porque se muere una ilusión que muchos alimentan”, asegura el sicólogo deportivo.

Le preocupa el mameyazo que recibiría la afición si se pierden los 90 minutos ante Nueva Zelanda.

“Se afecta la visión de vida porque la Sele levantó mucho y muy bien en la segunda ronda, no clasificar podría significarle a muchas personas aquello de tanto nadar para venir a ahogarse en la orilla. Eso genera vulnerabilidad, poco control y una fuerte sensación de fracaso”, asegura el experto.

El mensaje positivo de clasificar es un golpe enorme para la felicidad del tico. Foto Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Lo positivo, aclara el sicólogo deportivo, es que la eventual clasificación lanzaría un claro mensaje.

“La selección nunca se dio por vencida, superó todos los obstáculos y le puso el pecho a las críticas, el mensaje que se da es de seguir adelante pase lo que pase, que el objetivo nunca se debe perder en el deporte y que los jugadores y cuerpo técnico son personas que se pueden equivocar, pero van a luchar hasta el final por corregir ese error”, explicó Marín.

Devuelve la moral

La sicóloga de familia María Ester Flores reconoce que la clasificación a Catar 2022 le devolverá la moral a un gran sector de los aficionados, entendiendo que el fútbol engancha, que los triunfos devuelven la alegría e inyectan motivación por montones.

“El ser humano necesita motivaciones más allá del trabajo, de pagar las cuentas y sacar adelante una familia. Se necesita distracción con cosas que nos hagan ser felices, como, por ejemplo, el fútbol que es tan mágico porque el triunfo de la selección levanta la moral personal, familiar, del barrio, del país.

María Ester Flores, es sicóloga de familia. Cortesía. (Cortesía)

“El efecto ‘clasificación a Catar 2022′ es que, otra vez como en Brasil 2014, el aficionado se mete en el primer mundo, con rivales de primer mundo, entonces, las ilusiones son de primer mundo, altísimas. La sola clasificación permite una alegría suprema por aquello de que yo soy la selección y será muy feliz con los resultados. Hablamos de motivaciones que mueven todas las células, toda la energía que permite un estado de ánimo de felicidad completa a pesar de la crisis”, aseguró Flores.

Acción en cadena

¿Por qué impulsan tanto al consumo los buenos resultados que puede tener la Selección Nacional? El profesor de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica (UCR) y especialista de Mercadeo en Contextos Deportivos, Francisco Navarro, asegura que hay dos explicaciones desde la teoría.

La primera es que la identidad nacional se ve aumentada por medio del fútbol, o sea, el sentir que formamos parte de un grupo que tiene un deseo común: el triunfo de Costa Rica en los partidos que enfrente (sobre todo si es una Copa del Mundo).

Francisco Navarro Picado, profesor de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de Costa Rica (UCR). (JULIAN TREJOS)

Es tan poderoso este sentimiento, que lleva a la gente a tomar actitudes y hasta sacrificios económicos para disfrutarlo de la mejor forma posible.

El segundo tiene relación con un comportamiento social: la norma. Si la vecina o el compañero de trabajo gastan en un televisor, una transmisión HD o el uniforme oficial para ver los partidos, esa persona verá como “normal” el hacer lo mismo. Es una especie de acción en cadena.

El lunes la gente se tiró a la calle para despedir a la Sele, que partió rumbo a Catar. (Jose Cordero)

El especialista de Mercadeo en Contextos Deportivos, explica que aunque no existe aún una investigación que concluya la cantidad exacta de dinero que circularía en el país como consecuencia de la clasificación de la Sele, Navarro sí se atreve a dar un cálculo: más de $18 millones (aproximadamente 12 mil millones de colones).