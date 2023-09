Sofía Agüero, asistente de Rodrigo Chaves en campaña, dejó a los diputados sorprendidos

Sofía Agüero dijo desde el principio que se iba a abstener de declarar. Foto: Mayela López. (Mayela López)

Sofía Agüero, la joven de 26 años que fue asistente personal de Rodrigo Chaves en buena parte de la campaña electoral anterior, dejó a los diputados sorprendidos.

Ella fue citada para comparecer la noche de este martes en la Comisión Especial de Financiamiento de Partido Políticos de la Asamblea Legislativa. Los legisladores querían hacerle preguntas sobre su participación en la campaña electoral, pero se quedaron con las ganas de escuchar respuestas.

Desde el principio de la comparecencia, Agüero dijo que, de acuerdo a informaciones publicadas en medios de comunicación, sabe que hay tres investigaciones penales en las que ella figura como una de las partes investigadas, por lo que prefería acogerse a su derecho de abstenerse de declarar.

La joven estuvo en todo momento acompañada y asesorada por su abogado Francisco Dall’Anese. Foto: Mayela López. (Mayela López)

“Haré mi defensa en los procesos penales antes indicados sin referirme aquí a los hechos. La administración de los fondos no dependía de mi decisión y siempre creí actuar dentro de los márgenes de la legalidad. Por ahora, solamente, puedo informar que no he cometido delito alguno.

“Colaboré en el proceso electoral 2022 porque mi padre aspiraba a ser diputado y porque el Partido Progreso Social Democrático ofreció luchar contra la corrupción en la función pública”, dijo la compareciente, quien estuvo en todo momento acompañada y asesorada por su abogado Francisco Dall’Anese.

Los diputados intentaron hacer consultas, pero ella a todas respondía que se abstenía de declarar. Ella reconoció que no había sido notificada por parte del Ministerio Público de las causas en su contra, pero que sabía, por las publicaciones, que ella formaba parte.

Conferencia de Consejo de Gobierno, el presidente Rodrigo Chaves. (JOHANFRED)

Pese a que los legisladores le indicaron a la compareciente que se estaba pasando de la raya en su derecho a abstenerse de declarar, ella siguió sin contestar lo que le preguntaban los legisladores.

Uno de los hechos por lo que llamaron a comparecer a la joven es que, presuntamente, a sus cuentas entró plata para financiar la campaña, la cual nunca fue reportada al Tribunal Supremo de Elecciones. Esa esa una de las causas que investiga la Fiscalía.

Jack Loeb Casanova, quien fue uno de los financistas del fideicomiso Costa Rica Próspera, de Rodrigo Chaves, sería quien habría depositado $195 mil (unos ¢106 millones) en las cuentas personales de Sofía Agüero para financiar parte de la campaña del papá de Sofía, Waldo Agüero, quien actualmente, es diputado del Partido Progreso Social Democrático.