Sofía Escalante vota por primera vez: “Tenía que ser con 25 candidatos presidenciales, ¡qué difícil decidir!”

Sofía Escalante Gutiérrez, una valiente joven sobreviviente de cáncer, está muy feliz porque el próximo 6 de febrero votará por primera vez en unas elecciones presidenciales.

Hace casi 7 años, el 17 de febrero del 2015, Sofi, como le dicen de cariño, recibió una de las mejores noticias de su vida: un último examen de médula ósea confirmó que el proceso de quimioterapia (después de un trasplante de médula) había sido un éxito y que el cáncer detectado en el 2014 había desaparecido. Estaba curada.

Fervor. Don Álvaro, el abuelito de Sofi, la mantiene pendiente de la política nacional. Cortesía.

Con el título de bachillerato de colegio en las manos y llena de vida, esta guerrera será parte de los 3.541.908 de costarricenses que podrán votar para elegir al presidente para el periodo 2022-2026.

Estas elecciones tienen 126.525 nuevos votantes, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que son los nacidos entre el 3 de febrero de 2002 y el 6 de febrero del año 2004, además, esa cifra incluye a 9.166 electores naturalizados que participaran de nuestro sufragio por primera vez.

Voto joven

Sofi nació el 10 de enero del 2004. Para los jóvenes como ella, que cumplieron antes del 6 de febrero, o incluso ese propio día, había tiempo de empadronarse hasta el pasado 5 de octubre. El TSE confirmó que más de 30 mil jóvenes no solicitaron su cédula a tiempo y por eso no podrán votar.

El 2021 fue un tremendo año para Sofi, se graduó de bachiller. Cortesía.

“Gracias al fervor cívico de mi abuelito (Álvaro Gutiérrez), he pasado muy pendiente de todo el proceso electoral. Fui a empadronarme desde setiembre del año pasado porque estoy convencida que una debe votar, es un deber patriótico.

“Lo que pasa es que justo mi primer voto tenía que ser con 25 candidatos presidenciales, ¡qué difícil decidir! Todavía (hasta este viernes 4) no tengo definido a cuál candidato le daré mi voto, eso sí, me he informado muy bien de la mayoría de propuestas”, reconoce Sofi.

La futura periodista nos confirma que ha leído varios planes de gobierno de los candidatos, además, siempre está pendiente de las entrevistas. Incluso, vio el debate de Radio Monumental, el de Canal 6 y el de Canal 7 de este viernes.

“Me he dedicado seriamente a informarme, no quiero que mi primer voto sea por cualquiera. Toda la información y los debates me han servido mucho, por el momento, para tener muy claro por cuál candidato no voy a votar”, contó.

Indecisa

“En verdad espero que el domingo de las elecciones vaya bien convencida de por quién votaré, eso espero, pero también podría pasarme que me tenga que decidir en el justo momento de estar en la mesa de votación”, aceptó.

Reconoce que todavía no ha terminado de ver planes de gobierno, aunque faltan pocas horas para las votaciones.

El pasado 10 de enero, Sofía Escalante fue por su primera cédula al TSE. Cortesía.

“Son muchas ideas y muy distintas. Hay candidatos muy radicales, otros muy liberales. Voy con calma porque quiero tomar la decisión correcta, en verdad no quiero arrepentirme de mi primer voto, por eso me lo tomo tan en serio”, comentó.

Al nuevo presidente, ella le pide que trabaje por la seguridad de las mujeres, para que puedan andar libres y sin miedo por las calles del país, sin ser acosadas sexualmente o agredidas físicamente.

“Yo sé que en materia de seguridad el camino que se debe recorrer es largo, no se arreglarán las cosas de la noche a la mañana, pero se debe comenzar ya mismo con los cambios. Sueño con eso, con poder andar por cualquier lugar sin miedo a ser violada, no tanto por mí, sino por las niñas que vienen atrás.

“Me preocupé por conocer a los candidatos porque me gusta mucho esta época de entrevistas, debates, de planes de gobierno. Desde hace varios meses disfruto el ambiente electoral”, dice.

Agradece a la mayoría de los 25 candidatos porque han usado canales para llegarle a los jóvenes, como las redes sociales, eso para ella es respeto para ese grupo de votantes que ocupan una forma diferente de conectarse con la política.

Sofi ha visto debates y leído programas de gobierno, pero sigue entre los indecisos. Cortesía. (Cortesía)

“Entiendo que la política es complicada, pero me gusta. Lo mío es ser periodista y relacionista internacional, eso es lo que quiero estudiar, no me veo ahorita metida en política. Mi sueño más bien es cubrir como periodista unas elecciones presidenciales, ahí sí me veo, hablando de planes de gobierno con el mismo candidato que los presentó”, reconoce.

Sofi fue uno de los símbolos de la Teletón que se realizó en diciembre del 2014. Un año después, en enero del 2015, fue la madrina del Club Sport Herediano en la muy querida y popular cuadrangular 90 minutos por la vida e incluso en el 2015 fue parte de los niños presentadores del programa infantil RG Elementos de Canal 7.