Sofía Guillén explotó contra Rodrigo Chaves al leer nota de La Teja

Sofía Guillén, diputada por el Partido Frente Amplio, se agarró de una noticia publicada por La Teja el día de hoy, para mandarle un mensajito sin pelos en la lengua al presidente Rodrigo Chaves.

Sofía Guillén explotó una vez más contra el presidente Rodrigo Chaves, esta vez por querer aprovecharse del dolor de las personas afectadas por las lluvias.

Durante una sesión en el plenario, la diputada comentó que estaba muy preocupada luego de leer una noticia en un medio nacional, en la que se menciona que el presidente Chaves le mintió en la cara a un necesitado, como excusa para atacar a los diputados.

Se trata de una nota publicada en La Teja que desenmascara la muy baja mentira utilizada por el presidente Chaves durante su visita a las comunidades afectadas por las inundaciones en la zona sur del país, en la que asegura que los diputados no querían aceptar la ayuda enviada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

“No podía dejar pasar esto, acabo de leer una noticia donde el señor presidente de la República, frente a un señor, en medio de la crisis y del drama humano en el que están muchas familias, le dice: ‘¿Usted quiere que yo bote esto al río? Porque eso quieren algunos diputados’“, comentó la diputada.

En el siguiente video puede ver el momento justo al que se refiere la asambleista:

Rodrigo Chaves le mintió en la cara a un afectado por las inundaciones

“No sé si ustedes leyeron esa noticia. Perdón, no puedo quedarme callada, pero eso no se hace", fustigó.

“Tenemos que ayudar a la gente respetando su dignidad. No podemos ser tan mezquinos señor presidente, no puede ser tan mezquino. Uno no se puede burlar así de la necesidad de la persona ¿Cómo vas a enseñarle una bolsa de comida y decirle, querés que tire esto al río?

“¿Qué es esa falta de respeto a la dignidad humana? Me enoja mucho, me molesta, porque eso no se hace. Uno no se burla ni le pasa por encima a la dignidad de las personas", concluyó la diputada.

Mentira

Es importante aclarar que en ningún momento los diputados han negado la ayuda humanitaria enviada por el gobierno de El Salvador. Lo que se le ha pedido al mandatario es que dé explicaciones sobre por qué violó lo que dice la Constitución Política, al dejar entrar, sin pedirle permiso de la Asamblea, a militares salvadoreños.

No hubo un solo diputado que dijera que botaran la comida --como afirmó Chaves-- y mucho menos despreciaron la ayuda otorgada por El Salvador.