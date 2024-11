Sofía Guillén respondió a los ataques de Pilar Cisneros por medio de sus redes y tema se calentó

Sofía Guillén, diputada del Frente Amplio, no se quedó callada y le respondió a la diputada Pilar Cisneros por decirle que si no vive en un condominio de lujo, siendo una economista, es una fracasada.

Cisneros es diputada oficialista y la mano derecha del presidente, Rodrigo Chaves, y dio esas incendiarias declaraciones en la Asamblea Legislativa, durante una de sus intervenciones, el jueves pasado, en contra de Guillén, quien le respondió mediante un texto en Facebook a Pilar, momento desde el cual se originó una gran cantidad de comentarios a favor o contra.

Sofía Guillen, frente amplio, diputada (Facebook )

Allí, la congresista del Frente Amplio, mostró su orgullo por su origen, por el trabajo que tiene y hasta dijo dónde le gustaría pasar el resto de su vida.

“Mi mamá es de Desamparados. Mi papá es de Hatillo. Yo me críe en San Francisco de Dos Ríos. Estudié en el Liceo San Antonio de Río Azul y en el Colegio Vocacional Monseñor Sanabria de Desampa. La casa de mi abuelita Julieta, en Desamparados, siempre fue mi segundo hogar, hasta su partida. Pasé toda mi niñez visitando familiares en Hatillo, ahí íbamos a tomar café con mi tía Gloria y a las fiestas de cumpleaños de mis primitos.

“De aquí soy. Aquí vivo. Alquilo una casa con mi novio y mis perritos. Aquí me gustaría ser mamá y criar una vida. Aquí soy feliz. Y por sobre todo, aquí sigo siendo yo misma, sin extravagancias”, dice el texto que compartió la diputada del Frente Amplio.

Pilar Cisneros le dijo fracasada a Sofía Guillén. (Asamblea Legislativa)

“Sin importar el cargo, me niego a abandonar mis raíces. Me niego a olvidar que miles de costarricenses también necesitan beca para estudiar y salir adelante, como la necesité yo.

“De aquí soy y no quiero olvidar de donde vengo. Aquí puedo recordar el esfuerzo que hicieron mis padres para salir adelante, y mis tíos, y primos, y mis abuelos. Aquí puedo ver a los ojos a mis vecinos de toda la vida, a los que me han visto crecer desde que era aquella niña que jugaba bola en el parquecito con los güilas del barrio.

“Y es que no solo los condominios de lujo son bonitos (aunque doña Pilar no se lo crea). Las personas de a pie también cuidan sus casitas y las tienen bonitas, y no andan por la vida arruinándoles la existencia a otros ni creyéndose superiores. Por eso, yo me quedo con mi barrio”, manifestó en sus redes Guillén.

La opinión de doña Pilar sin duda, dividió opiniones. Los chavistas le dan la razón y destacan su vida llena de trabajo en el periodismo, mientras que los antichavistas expresan que el éxito de una persona, no se mide por los bienes materiales. ¿Usted qué opina?