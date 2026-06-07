Solemnidad del Corpus Christi 2026 se vivió entre alfombras, fe, devoción y unión familiar en San Rafael de Heredia

Mientras cientos de católicos se preparaban para participar en la celebración de Corpus Christi, desde la madrugada del domingo 7 de junio, decenas de vecinos trabajaban contrareloj para convertir las calles alrededor del templo de San Rafael Arcángel de Heredia en una verdadera alfombra de fe, color y tradición.

Mauricio Campos, integrante de la filial Inmaculada Concepción, contó que los trabajos comenzaron desde mucho antes de que saliera el sol.

Fieles participan con devoción en la celebración de Corpus Christi este domingo. (Cortesía/Cortesía)

Antes de las 5 de la mañana ya habían grupos colocando los diseños sobre el aserrín teñido, pero la preparación había arrancado desde el día anterior.

Durante toda la tarde del sábado, voluntarios de distintas edades se dedicaron a teñir el aserrín, picar flores de hortensia y preparar ciprés, materiales que posteriormente darían vida a las vistosas alfombras por donde pasaría el Santísimo Sacramento.

La eucaristía es considerada por la iglesia católica como la presencia real de Jesucristo. (Cortesía/Cortesía)

Horas de unión familiar

“Fue un trabajo de muchas horas y de muchas manos. Nosotros compartimos este sector con las filiales de San Gabriel y Tierra Blanca. Entre las tres comunidades nos correspondió una parte importante del recorrido y quisimos que tuviera un significado especial.

Parte de los servidores de la parroquia herediana que hizo las bellas alfombras. (Cortesía/Cortesía)

“El color predominante es un amarillo intenso, casi dorado, que resalta la alegría de la celebración. Además incorporamos elementos franciscanos como la cruz y los símbolos tau para destacar el Año de San Francisco que vivimos actualmente”, explicó Campos.

Las procesiones eucarísticas forman parte de una tradición que se mantiene viva desde hace siglos. (Cortesía/Cortesía)

La parroquia de San Rafael Arcángel está conformada por nueve filiales y a cada una le tocó parte del recorrido alrededor del templo.

A ellas se sumaron grupos apostólicos como Matrimonios en Victoria y Jornadas de Vida Cristiana, logrando reunir cerca de 200 personas en toda la actividad.

Todos los que participaron hicieron un enorme trabajo que tuvo detalles florales hermosos. (Cortesía/Cortesía)

Según Campos, más allá de la belleza de las alfombras, el verdadero valor está en el esfuerzo compartido de toda la comunidad, que deja de lado sus actividades cotidianas para trabajar unida en una misma manifestación de fe.

Sacerdotes y comunidades parroquiales se unen para celebrar la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo. (Cortesía/Cortesía)

La elaboración de alfombras para Corpus Christi forma parte de una tradición profundamente arraigada en San Rafael de Heredia.

Aunque desde el 2015 se realizan de manera conjunta como parroquia, existen registros fotográficos que muestran esta costumbre desde la década de 1950.

Corpus Christi recuerda la importancia de la comunión en la vida cristiana. (Cortesía/Cortesía)

Para muchas familias representa además un legado que pasa de generación en generación. “Aquí participan adultos mayores, hijos, nietos y familias completas.

“En mi caso crecí viendo a mi abuelo servir en la parroquia y llevo décadas colaborando desde la pastoral juvenil. Es una tradición que nos conecta con nuestras raíces y nos recuerda que la fe también se construye en comunidad”, asegura don Mauricio.

Familias enteras participaron en actividades religiosas organizadas por las parroquias. (Cortesía/Cortesía)

Gran fiesta católica

En medio de un mundo marcado por las carreras, las preocupaciones y la búsqueda constante de respuestas, la iglesia católica celebró el domingo 7 de junio la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, una de las festividades más importantes del calendario litúrgico, conocida durante siglos como Corpus Christi.

La celebración y la participación activa invita a fortalecer la fe y la unidad entre los creyentes. (Cortesía/Cortesía)

La celebración invita a los católicos a volver la mirada hacia la eucaristía, considerada por la fe católica como la presencia real de Jesucristo bajo las especies del pan y del vino.

El Santísimo Sacramento recorrió calles y comunidades durante las procesiones. (Cortesía/Cortesía)

Más allá de una tradición o una costumbre religiosa, la fecha busca recordar que la comunión representa un encuentro profundo con Cristo y una oportunidad para fortalecer la vida espiritual.

El sacerdote Alfonso Mora explicó que esta solemnidad tiene sus raíces en una larga tradición de la iglesia y constituye una ocasión especial para reflexionar sobre el valor de la eucaristía en la vida cotidiana de los cristianos.

Lucía Ruiz fue una de las jóvenes que llegó antes de las 5 de la mañana para ayudar en las preciosas alfombras. (Cortesía/Cortesía)

“La Eucaristía es mucho más que un signo externo. Jesús quiso permanecer con nosotros como alimento espiritual, como fuerza para el camino y como fuente de vida eterna. Él mismo afirma en el evangelio que quien come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna.

La Iglesia destaca que la Eucaristía es fuente de esperanza y fraternidad. (Cortesía/Cortesía)

“Es una invitación a comprender que Cristo desea acompañarnos en cada momento de nuestra existencia y sostenernos en medio de nuestras luchas y desafíos”, destacó el sacerdote.

Corpus Christi es una de las solemnidades más importantes del calendario católico. (Cortesía/Cortesía)

La Eucaristía une a los creyentes

Corpus Christi también fue motivo de reflexión para el papa León XIV, quien recordó este domingo, desde España, que la eucaristía no puede separarse del compromiso con los demás.

Las alfombras fueron verdaderas obras de arte de una comunidad que mostró unión y gran fe. (Cortesía/Cortesía)

El papa señaló que la adoración a Cristo debe traducirse en gestos concretos de amor, solidaridad y cercanía hacia quienes más sufren, pues la fe no puede quedarse únicamente dentro de los templos.

El Santo Padre explicó que Jesús mostró que el compartir es el camino para vencer la indiferencia y la necesidad, y que la eucaristía continúa siendo una invitación permanente a abrir el corazón y las manos a los demás. Según expresó, Cristo sigue respondiendo al hambre espiritual del ser humano y ofreciendo esperanza en medio de las dificultades.

En la parroquia San Rafael Arcángel de Heredia ya llevan más de 50 años con esta linda tradición. (Cortesía/Cortesía)

León XIV también recordó que la comunión es mucho más que una práctica religiosa. Para los católicos representa el encuentro con Jesús vivo, quien se ofrece como alimento para fortalecer la fe y acompañar a las personas en su caminar diario.

El Papa recordó que la eucaristía tiene la capacidad de transformar la vida de quienes la reciben con sinceridad y de construir comunidades más unidas y fraternas.

Participaron desde niños hasta adultos mayores en las decoraciones. (Cortesía/Cortesía)

Además, aclaró que las tradicionales procesiones de Corpus Christi siguen teniendo un profundo significado en la actualidad, porque simbolizan a Cristo caminando junto a su pueblo en medio de las calles, barrios y comunidades.

Para la Iglesia, afirmó el papa, esta manifestación pública de fe recuerda que Jesús desea estar presente en la vida cotidiana de las personas y acompañarlas en sus alegrías, preocupaciones y esperanzas.

Las alfombras tuvieron elementos marianos y de San Francisco de Asís. (Cortesía/Cortesía)

A diferencia de otras manifestaciones religiosas populares, esta procesión forma parte de la misma celebración litúrgica y simboliza que Cristo camina junto a su pueblo.