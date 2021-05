Por ejemplo, él ha atendido denuncias de que la pareja ya no quiere hacer el amor, no la acompaña a misa, porque volvió a ver a otra persona cuando estaba a su lado, porque fue a visitar a la familia. En otros casos porque alguno de los esposos no cumple sus deberes en la cama aduciendo cansancio. Hay otras razones como que el marido no dura más de 30 segundos en la cama por eyaculación precoz o, peor aún, no puede tener una erección.