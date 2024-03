¿Soñó con ratas o con muertos? Espere porque hasta este día vuelven los sorteos de la Junta

Si por estos días santos usted se soñó con muchas ratas o con algún muerto, le contamos que según los agüizoteros de diferentes partes del mundo, los número que debe jugar son el 66 y el 09 respectivamente.

Eso sí, lo que le pedimos es un poco de paciencia porque según nos confirmó la Junta de Protección Social (JPS) durante lo que resta de esta Semana Santa ya no hay sorteos de chances y lotería.

Los sorteos de la Junta de Protección Social vuelven el próximo martes 2 de abril. (Rafael Pacheco Granados)

Por las vacaciones el gobierno de la Semana Mayor todo está cerrado, incluso la suerte, es por eso que se volverán a abrir las puertas de los millones de colones a partir del próximo lunes 1 de abril.

No se le olvide que el primer sorteo, después de Semana Santa, es el próximo martes 2 de abril. Es en este sorteo en que debe aprovechar el agüizote del sueño de las ratas para no aflojar el 66. Vea que le estamos avisando para que después no lo patee.

Es sorteo de los chances. También habrá sorteo de chances el próximo viernes 5 de abril y sorteo de lotería el próximo domingo 7 de abril.