Sorteo de Chances: estos fueron los números ganadores de este 20 de febrero

Este viernes 20 de febrero se dieron a conocer los números ganadores del sorteo de Chances de la Junta de Protección Social.

Si usted jugó en este sorteo, preste atención a las combinaciones que salieron de las tómbolas, según el premio.

Estos son los números que salieron esta noche:

Premio mayor: 21, serie 057.

21, serie 057. Segundo premio: 98, serie 890.

Tercer premio: 48, serie 377.

Si usted tiene alguno de estos números, ¡felicidades! Aproveche esta oportunidad para reclamar su premio.

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este viernes 20 de febrero el habitual sorteo de Chances. (cortesia/cortesia)

Puede hacerlo en las oficinas de la JPS, en los bancos autorizados o por medio de los socios comerciales de la JPS.

En caso de que haya comprado en línea, el dinero será depositado de forma automática en la cuenta que registró en la plataforma de la Junta.

Jugoso premio mayor

El premio mayor del sorteo de Chances de este viernes era de 240 millones de colones en dos emisiones; es decir, 120 millones por emisión.

El segundo premio era de 37 millones de colones por emisión y el tercero, 9 millones de colones por emisión.

El premio mayor del sorteo de Chances de este viernes era de 240 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

Si usted no ganó en este juego, no se preocupe, tiene otra oportunidad este domingo 22 de febrero. El premio mayor de la Lotería es de 175 millones de colones por emisión.

Esto pasó con el sorteo del Acumulado

El sorteo del Acumulado estaba este viernes en 842 millones de colones en dos emisiones. La bolita con la palabra “acumulado” no salió.

La esfera favorecida fue la de un premio de 2.5 millones de colones para la combinación de la serie 540 con el número 17.

Para este domingo, el acumulado llega a 867 millones de colones.