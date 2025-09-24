Sorteo de Chances: Estos son los números ganadores de este martes 23 de setiembre

El sorteo de los Chances de la JPS repartió varios millones. (La Nación/Captura de pantalla /La Nación)

La Junta de Protección Social (JPS) realizó este martes 23 de setiembre el sorteo número 6976 de los Chances, que mantuvo a los jugadores con la esperanza de resultar millonarios.

LEA MÁS: El misterio de los algoritmos: ¿cómo saben lo que quiero ver?

Estos son los números ganadores que salieron de las tómbolas, según los premios:

Premio mayor: 77, serie 652

77, serie 652 Segundo premio: 75, serie 717

75, serie 717 Tercer premio: 46, serie 105

Este martes 23 de setiembre se jugó el sorteo de los Chances, cuyo premio mayor estaba en ¢160 millones. (JPS/JPS)

Recuerde que el premio mayor está en ¢160 millones, es decir, ¢80 millones por emisión, y el segundo en ¢25 millones.

Por otra parte, el tercer premio está ¢7 millones.

Si usted compró un pedacito y tiene algún número que salió de las tómbolas, resultó ganador. Por eso, aproveche esta oportunidad y reclame su premio en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica, para que le depositen el dinero.

LEA MÁS: 45 familias de La Palma en Guanacaste tendrán agua potable por primera vez en su historia

En caso de que haya comprado en línea, el dinero será depositado en la cuenta bancaria que usted registró en el sitio web de la JPS.

El próximo sorteo de Chances se jugará el viernes 26 de setiembre a las 7:30 p.m. Aproveche a comprar su pedacito y juegue su suerte porque el premio mayor está en ¢120 millones en 2 emisiones, es decir ¢240 millones.

La fracción está en ¢1.500 y el entero en ¢7.500.

LEA MÁS: Esto ocurre en el Hospital de Heredia que provoca colapso en emergencias