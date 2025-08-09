Sorteo de los chances: estos son los números ganadores de este viernes

Este viernes por la noche, la Junta de Protección Social (JPS) realizó el sorteo de los chances, que tiene en ascuas a decenas de personas que compraron las fracciones de sus números favoritos.
Estos son los premios más importantes del sorteo número 6.963:
- Premio mayor: 21, con la serie 889
- Segundo premio: 76, con la serie 146
- Tercer premio: 01, con la serie 798
Recuerde que el premio mayor estaba en ¢240 millones en 2 emisiones; es decir, ¢480 millones en total.
Por otra parte, el acumulado iniciaba en ¢175 millones, en dos emisiones.
¡Felicidades a los ganadores!