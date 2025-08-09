Nacional

Sorteo de los chances: estos son los números ganadores de este viernes

Este viernes, la Junta de Protección Social realizó el sorteo número 6.963, acá los ganadores

Por Yenci Aguilar Arroyo
Imagen de tómbola de sorteo de lotería
El sorteo de los chances de este viernes se realizó a las 7:30 de la noche. Captura de pantalla. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Este viernes por la noche, la Junta de Protección Social (JPS) realizó el sorteo de los chances, que tiene en ascuas a decenas de personas que compraron las fracciones de sus números favoritos.

Estos son los premios más importantes del sorteo número 6.963:

  • Premio mayor: 21, con la serie 889
  • Segundo premio: 76, con la serie 146
  • Tercer premio: 01, con la serie 798

Recuerde que el premio mayor estaba en ¢240 millones en 2 emisiones; es decir, ¢480 millones en total.

Por otra parte, el acumulado iniciaba en ¢175 millones, en dos emisiones.

¡Felicidades a los ganadores!

Yenci Aguilar Arroyo

