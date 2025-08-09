Sorteo de los chances: estos son los números ganadores de este viernes

El sorteo de los chances de este viernes se realizó a las 7:30 de la noche. Captura de pantalla. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Este viernes por la noche, la Junta de Protección Social (JPS) realizó el sorteo de los chances, que tiene en ascuas a decenas de personas que compraron las fracciones de sus números favoritos.

Estos son los premios más importantes del sorteo número 6.963:

Premio mayor: 21, con la serie 889

21, con la serie 889 Segundo premio: 76, con la serie 146

76, con la serie 146 Tercer premio: 01, con la serie 798

Recuerde que el premio mayor estaba en ¢240 millones en 2 emisiones; es decir, ¢480 millones en total.

Por otra parte, el acumulado iniciaba en ¢175 millones, en dos emisiones.

¡Felicidades a los ganadores!