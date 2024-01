Sorteo de zapatos escolares con KOALA y La Teja: Caminando con estilo y calidad

KOALA te regala zapatos nuevos.

La entrada a clases está a la vuelta de la esquina y sabemos que invertir en un calzado de calidad para sus hijos es muy importante, especialmente, porque nadie quiere que sus retoños se queden a medio año con los zapatos destapados.

Es por eso que en la Teja pensamos en nuestros lectores y les vamos a regalar a 4 personas un par de zapatos nuevos de buena calidad cortesía de Koala Zapatería.

" KOALA y La Teja : Caminando con estilo y calidad”, ese es el nombre de la promoción que arranca a partir de este jueves 25 de enero (en web) y el viernes 26 de enero (en el periódico físico).

La Teja le lleva la calidad garantiza de KOALA a 4 de nuestros lectores.

Si quiere que su hijo inicie al pie de la letra y lucir esos clásicos zapatos KOALA, deberá cumplir los siguientes pasos para quedar participando:

Completar este formulario con sus datos personales: https://forms.gle/R2ZsPt1PvAxp7VNp9

Seguir a Koala en Instagram: (https://www.instagram.com/koalashoescr?igsh=d3RveHN6ZmN0Ymtq)

Unirse al WhatsApp de La Teja: (https://whatsapp.com/channel/0029Va80XlV89inb9Xf1ET0z)

Todos estos requisitos deberán ser llenados a más tardar el 1 de febrero del 2024 a las 12 p. m.

Recuerde que debe poner sus datos personales, no el de su hijo, porque la entrega de los KOALA se hará a nombre de la persona mayor de edad. En el formulario no se le pedirá ningún dato sensible y mucho menos datos de sus tarjetas bancarias.

Desde La Teja vamos a verificar que siga a KOALA en Instagram y que se haya unido a nuestro canal informativo en donde compartimos nuestras noticias.

LEA MÁS: ¿Cuándo arrancan las clases? ¿Cuándo son las vacaciones de 15 días? Ojo a todas las fechas importantes

KOALA es una empresa de zapatería que desde 1980 ofrece un calzado 100% de cuero, cosido con suela antideslizante y que además, cuenta con un sello de calidad que va de generación en generación.

Esta vez, la empresa KOALA, quiere que estos 4 ganadores empiecen muy bien el año lectivo con el estilo y la calidad que caracteriza a la empresa, así que siguiendo estos sencillos pasos que darán participando.

En La Teja les deseamos la mejor de las suertes.