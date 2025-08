El todavía vicepresidente del país, Stephan Brunner, le metió un recurso de amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a la Asamblea Legislativa.

Stephan Brunner puso recurso de amparo por lo que hizo Rodrigo Arias y ya el TSE le respondió (Albert Marín/Comparecencia del vicepresidente Stephan Brunner.)

“En el escrito señala que, a pesar de haber presentado la dimisión al cargo de primer vicepresidente de la República el 30 de julio, el presidente del Directorio Legislativo (Rodrigo Arias) informó que la renuncia no sería conocida sino hasta el lunes 4 de agosto y que debía ser votada.

“Lo cual, alega el recurrente, lesiona su derecho de participación política, pues aspira a postularse para las elecciones de 2026″, explica al TSE.

El Tribuna aceptó el recurso de amparo (el magistrado Fernando Masís) y ordenó informar sobre los hechos señalados al señor Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, en el plazo de 3 días hábiles.

Rodrigo Arias dijo que la renuncia de Brunner la verían hasta el próximo 4 de agosto.

“Conforme lo establece el artículo 230 del Código Electoral y como medida cautelar, ordenó al Directorio Legislativo incluir la renuncia en el orden del día de la sesión del Plenario del lunes 4 de agosto de 2025″, ordenó el TSE.

No crean que la bronca es pequeñita, resulta que de acuerdo a nuestra legislación Brunner, si quiere aspirar a ser diputado en las próximas presidenciales de febrero del 2026, tuvo que renunciar a todo cargo público al 1 de agosto del 2025 y como la Asamblea Legislativa verá el caso hasta el próximo 4 de agosto, pues ya no le daría tiempo y no podría luchar por la diputación.

El 27 de abril del 2022 el Brunner recibió las credenciales de parte del TSE. (Cortesía TSE)

Por eso es que Brunner asegura que se le están afectando sus derechos político-electorales.

Ahora la palabra la tiene el Tribunal Supremo de Elecciones.