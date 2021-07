Su sexualidad: ¿Afecta en el acto sexual tener el frenillo corto?

Todos los hombres deberían revisarse en el urólogo pensando en comodidad a la hora de tener relaciones. Foto: Albert Marín. Todos los hombres deberían revisarse en el urólogo pensando en comodidad a la hora de tener relaciones. Foto: Albert Marín. (pixabay.com)

Buenas doctora, la consulta es la siguiente: tiempo atrás el urólogo me dijo que tenía el frenillo corto, lo cual aún no me ha afectado, pero he leído que se puede tener problemas como que se revienta en el acto, ¿es esto cierto? y ¿qué problemas se pueden traer a futuro aparte de este? Además de la circuncisión, ¿qué otro método se puede utilizar para solucionarlo si en realidad es un problema?.

Estimado lector, muchas gracias por la confianza, el frenillo corto, como usted lo menciona, es un tejido de piel elástico que está bajo el glande o la cabeza del pene y tiene como función conectar el glande con la mucosa del pene. Otra función es permitir que el glande quede totalmente descubierto. Cuando el frenillo es muy corto el movimiento hacia atrás de la piel del prepucio queda más limitado, especialmente en la erección. Esto sucede cuando se tiene un prepucio estrecho o alargado. La solución es muy sencilla, el doctor especialista en urología le puede hacer una pequeña incisión en el frenillo, con lo que baja la tensión y permitirá tener una retracción mejor. Es una cirugía sin riesgo con anestesia local y de rápida recuperación. La circuncisión es una solución más radical y el resultado tiene un 100% de funcionamiento. Por el momento usted no ha tenido problemas, pero sería muy importante que visite al urólogo para que lo examine y le indique, de acuerdo a su caso, qué es lo más adecuado, en cuanto a sangrados, o dolor intenso durante el acto coital, estos síntomas están hablando de un tratamiento ya.

¡Saludos cordiales!