Su sexualidad: “Mi pareja es violenta y perdí el deseo sexual hacia él”

Buenas tardes doctora, yo tengo una relación de pareja desde hace tres años, pero creo que vivo una relación de violencia, él es muy controlador y si no hago lo que él dice, o lo que él quiere, se pone muy violento. Esta situación me da inseguridad, no me siento bien cuando me abraza, ya no me gusta y he perdido el deseo sexual.

¿Qué puedo hacer para volver a recuperar el deseo?

Hay situaciones de pareja que logran hacer que una persona ponga un candado en las relaciones sexuales. (Grupo Nación)

Estimada lectora, muchas gracias por la confianza, realmente el menor problema que usted tiene es la pérdida del deseo, lo que sí es muy importante es la violencia de pareja que está viviendo, considerando que violencia de pareja es todo acto, actitud, omisión o expresión que genere daño emocional, físico o sexual a la pareja afectiva.

Esta definición describe muy bien su vivencia, además de sentirse insegura, la perdida de la libertad de expresión, el autocontrol y sumisión a los que está siendo sometida son generadores de angustia. Su cuerpo está reaccionando a esta situación con un síntoma que le permite decir NO a algo.

Deben buscar ayuda psicológica los dos para que puedan conversar de lo que están viviendo y saber cómo manejarlo antes de que después de los enojos y gritos aparezcan los golpes.

El INAMU puede ayudarle, de hecho, es una institución para ayudar a las mujeres y familias.

Trate de estar más acompañada por familiares y busque las redes de apoyo de la comunidad como la iglesia.

