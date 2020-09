“Yo lloraba mucho y siempre le oraba a Dios para pedirle que apareciera mi papá, se lo pedí con tanta fe que así fue. Unos quince días antes de que me llamaran para decirme que mi papá estaba bien yo me soñé dos días seguidos con él. En uno de los sueños me dijo que no me preocupara porque estaba vivo y en el otro yo estaba lavándole la ropa porque estaba conmigo”, recordó.