“Una enfermedad de esas son bien fuertes, no es jugando, que la gente no crea que es algo que se cura de la noche a la mañana. Yo tuve una enfermedad menos fuerte (el virus sincitial) sin embargo estuve quince días internada en el Hospital Max Peralta y pasé muchos otros días encerrada mientras me recuperaba del todo, hay que cuidarse mucho”, explicó la abuelita.