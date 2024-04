Supermercados aclaran por qué siguen dando bolsas plásticas a sus clientes a pesar de ley

El fin de semana entró en vigencia la ley para eliminar las bolsas plásticas de un solo uso, pero hay dudas sobre el tema. Archivo. (Shutterstock)

La prohibición del uso de bolsas plásticas en supermercados y otros comercios aún no está vigente, debido a la falta de un reglamento técnico que establezca cómo aplicará la normativa.

La ley para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente entró a regir el fin de semana pasado, sin embargo, la no existencia del reglamento le permite a los supermercados seguir entregando bolsas plásticas de un solo uso, pese a que vienen implementando otros productos de menor impacto ambiental.

Jorge Mora, gerente de Mercadeo de la cadena Megasuper quiso aclarar este detalle, pues la falta de información sobre el reglamento tiene en ascuas a los comerciantes y a los clientes.

“El Ministerio de Salud publicó un comunicado el viernes anterior, en donde señala que el reglamento aún no está disponible y que de él dependerá qué tipo de bolsas se podrán usar en los supermercados.

“Hay mucha falta de claridad, la información se ha dado como a pasitos. La información que salió no es clara y de hecho, en algunos medios hemos visto cuando se invita a denunciar a quienes entregan bolsas plásticas, pero es que no se tiene en consideración que no estamos faltando a la ley”, detalló.

Lo que dice Salud

Según agregó Salud en el documento “en caso de que los comercios o fabricantes deseen utilizar bolsas plásticas de un solo uso, tienen hasta la entrada en vigencia del Reglamento Técnico por publicar (ver artículo 5, Decreto 43985) para su uso, debiendo posteriormente demostrar conformidad con características físicas (dimensiones, espesor y % de material reciclado, o de biodegradabilidad de los productos que deseen eximirse de la prohibición”.

“No sabemos cuándo estará listo el reglamento y nosotros estamos trabajando para eliminar las bolsas de un solo uso a partir de agosto y le ofrecemos a los clientes algunas opciones amigables con el ambiente, pero no sabemos si estarán permitidas”. añadió.

Mora contó que ofrecen a la venta una bolsa hecha de fécula de maíz que biodegradables y tienen cajas de cartón, por si el cliente desea usarlas.

La Teja consultó al Ministerio de Salud en cuánto tiempo estaría el reglamento y cuándo entraría a funcionar, pero al cierre de la nota no enviaron respuesta.