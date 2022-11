Taller gratuito le dará herramientas a las mujeres para diseñar sus vidas con propósito

Estamos a las puertas de iniciar un nuevo año y por eso es el momento de revisar lo que hicimos en este 2022 y de establecer las metas para el 2023.

La buena noticia es que 100 lectoras de La Teja tendrán la oportunidad de recibir un taller gratuito a cargo de la empresa Pragati, en el cual recibirán herramientas para que puedan diseñar su vida como realmente la quieren vivir. La actividad es virtual y se realizará el 19 de diciembre, a las 7 p.m.

María y Gaby crearon Pragati en 2017 y ahora compartirán el taller con las lectoras de La Teja. Foto: Cortesía

“El taller hará una revisión del 2022. ¿Qué nos hizo felices, ¿qué nos faltó, ¿cómo le contaríamos el 2022 a los nietos? Es sentarse y respirar a ver qué pasó y así ver cómo quiero definir mis metas para el 2023, no como cuantificación sino cualitativamente, ¿cómo quiero sentirme en cada parte de mi vida? Es plantearse las metas desde lo que nos hace felices y no desde la productividad”, nos explicó María Isabel Chaves, una de las fundadoras de Pragatti.

Las interesadas en llevar el taller solamente deben llenar este formulario: https://forms.gle/enZtgv9JrnxsPqqq6

Eso sí, no le dé largas al asunto, llénelo pronto porque solo hay espacio para 100 personas.

¿Necesita algo? Sí, muchas ganas, papel y lápiz, solamente.

Para que se antoje, conversamos a fondo con María Isabel y con Gaby Esquivel sobre este bonito proyecto. Pero antes de que lea la entrevista, le contamos que Pragati tiene un 20% de descuento en sus productos para los lectores de La Teja, solo debe usar el código LATEJA en https://avifyshop.com/cr/pragati Estará disponible hasta el 20 de diciembre de 2022.

- ¿Qué es Pragati?

Gaby: Para una persona que no nos conoce, son herramientas para reorganizar los días de forma diferente, con la meta de diseñar nuestro día, porque de esta forma diseñamos nuestra vida. Es dejar de ir en piloto automático, dejar el correcorre y la pesadez, empezar a ubicarnos, a preguntarnos qué quiero, qué me gusta, qué me hace sentido. Los productos que ofrecemos tienen unas herramientas sencillas que, si las usamos todos los días, nos permiten girar y asegurarnos que tomamos pausas para diseñar, crear y vivir la vida que nos va a hacer sentido.

María: Nuestros productos están dirigidos a mujeres, porque por nuestros roles no solo nos encargamos de nuestra profesión, también se está a cargo del cuido de los niños, muchos roles, y eso hace que se pierda el balance. A la hora de crear nuestros productos sabemos que funcionan, porque en nuestras vidas funcionan. Somos mamás de hijos adolescentes y no tan adolescentes y el correcorre hace que nos perdamos, entonces los productos tienen algo que te ancla en tu esencia, en que uno no se pierda en tanta bulla.

- ¿Cómo es la guía?

Gaby: Ahí entran las herramientas de cada producto. En las agendas, por ejemplo, hay espacios para al autocuido, ¿cómo cultivar eso? Hay espacio para hábitos, para pequeñas cosas que quiero hacer por mí y que me acercan a lo que quiero.

Es un anclaje que nos recuerda lo que habíamos dicho a principio de cada año o mes, cuál es mi intención y lo que quiero. Todas las agendas tienen espacio para los hábitos, intención, autocuido y gratitud. En cada producto hay espacios, no consejos de “usted debería”, hay espacios para crear conciencia de quién quiero ser.

María: Es volver a la esencia, todo lo apuntamos en un electrónico, pero al sacar el tiempo de escribirlo, neurológicamente es un trabajo diferente, no son consejos, son guías, nuestro eslogan es: “Diseña tu vida con propósito”, es la invitación a salirse del piloto automático, es tomar tiempo para seguir el mapa y llegar al destino, pero disfrutando el camino.

Una diseñadora tica es la que le da la cara a estos lindos y útiles productos. Foto: Cortesía

- ¿Cuáles son los productos?

1. Agenda diaria: Te permite programarte todos los días, tiene una hoja por día. Viene con fechas. Esta vale 19.500 colones.

2. Agenda semanal: Muestra toda la semana en dos páginas abiertas, es para alguien que no necesita escribir tanto a diario. Sin fechas y cuesta 18.500 colones.

3. Diario de gratitud: Sin fechas. Ese la gente lo puede ir llenando cuando quiera, ojalá a diario. Igual se deben hacer los ejercicios de agradecimiento, intención y visualización. Ese sale en 12.500 colones.

4. Planificador mensual: Es como un calendario, pero con todas las herramientas y sale en 14.500 colones.

5. Tarjetas de inspiración: Un ‘deck’ de tarjetas que se abre, se pide a Dios y al Universo sobre el mensaje, se saca una y se reflexiona. Valen 22.500 colones.

- ¿Qué puede esperar del taller?

Gaby: Hay tantas cosas que el sistema educativo no nos enseñó, que son cosas tan básicas con las que viviríamos más en paz, más felices, sin tanto estrés. La idea de Pragati y el taller es dar herramientas para poder diseñar cómo quiero vivir, pero con herramientas, no es solo apuntar y ya, se trata de ir adentro, cuestionarnos, saber que hay herramientas.

