Tarotista tica enseña cómo atraer el amor con una barata receta de magia roja

¡Feliz Día del Amor! Es una frase que con mucha alegría decimos cada 14 de febrero, también conocido como el Día de San Valentín, sin embargo, hay muchas personas que no están pasando un buen momento porque se les amargó la relación con el ser amado.

Es por eso que decidimos echarle el hombro en el tema del amor para que su relación de pareja o la persona que usted ama, pero no ha logrado conquistar, se endulcen y terminen rendiditicos a sus pies.

Mithzi nos muestra cómo queda la posición hecha con piña. (Eduardo Vega Arguijo)

Para pegarles la gran ayudita buscamos a una conocida de la familia de La Teja, la tarotista, experta en magia roja (la magia del amor) y guía espiritual Mithzi Bonilla Solano, a quien le pedimos que fuera algo que no saliera muy caro, debido a la situación económica que vive el país.

Con mucho gusto Mithzi-Tarot, como también es conocida esta influencer, nos recibió en su consultorio y en menos de un minuto ya nos tenía bien atentos con lo que ella llama “Posición Endulzamiento de Manzana”.

“Esto que vamos a hacer es para endulzar a la pareja, endulzar la relación o endulzar a aquel amor que nada que nos vuelve a ver. Es una ayuda para que el amor se vuelva dulce y se acerque la pasión.

“Es importantísimo que este endulzamiento se haga con mucha fe y con mucho amor. Si bien todos los ingredientes ayudan, recordemos que somos seres cargados de energía y mientras más positiva y amorosa sea esa energía, mejor es el resultado”, explica Mithzi.

Se le debe poner la tapa a la manzana y la candela tiene que ser roja. (Eduardo Vega Arguijo)

Manzana roja

La poción necesita de una manzana roja, bien dulce, o bien se puede hacer con una piña, además, se necesita la foto de la persona amada, una candela roja, canela en polvo, azúcar, miel de abeja y escribir en un papelito qué es lo que se desea.

“Ojo, tiene que usarse canela en polvo para lograr endulzar a la pareja o la relación con un dulce, por así decirlo, normal. No podemos usar canela en astilla porque ya eso nos provocaría que la pareja se endulce. Me explico mejor, esa persona podría pasar a convertirse en un endulzado tóxico, que nos ahogue de tanto dulce, por eso se usa la canela en polvo”.

Vid 20230209 104534

Ponerle fe

A la manzana o a la piña se le corta la tapa de arriba y se le saca una buena cantidad de pulpa, digamos que un poquitico más abajo de la mitad. Se agarra la foto de la pareja, lo que uno escribió que desea de esa pareja (que me ame, que quiera estar conmigo, que vivamos juntos, que me pida matrimonio; usted pone lo que guste) y se dobla todo hacia adentro, que ese doblaje sea hacia adentro de usted, no hacia afuera, para jalar las intenciones hacia usted.

Como la piña es bien grande, se le puede poner la candela roja adentro. (Eduardo Vega Arguijo)

“Una vez que se tienen los papelitos doblados, se meten dentro de la manzana o la piña. Debe ser una manzana roja, bien bonita y bien fresca. También le cortamos la parte de abajo para que la fruta se pueda sentar sin problema de que se vuelque.

“Cuando ya las fotos y las intenciones están adentro, se les pone encima el azúcar, una cucharadita, canela en polvo y un poquito de miel de abeja, no mucha para que no haya empachos. Hablamos de productos económicos que nos servirán para endulzar a esa persona, atraerla hacia nuestro amor”, explica Mithzi.

Aclara la guía espiritual que si usted tiene un poquitico más de chochosca puede comprar algún aceite o esencia para ayudarle a la poción. Se echan un par de gotitas. No es obligatorio, solo si se puede económicamente.

¿De qué está hablando? De aquellas esencias que ya existen para atraer el amor como una que se llama “Miel de Amor” o bien algunas que incluso traen feromonas (sustancia química que produce el cuerpo para la atracción sexual).

Hay diferentes candelas para atraer el amor. (Eduardo Vega Arguijo)

“Con todo listo dentro de la piña o la manzana, se le pone la tapa de encima, se prende una velita roja, la cual se pone al lado de la fruta y se deja así durante tres días. Después se recoge todo y se entierra debajo de un árbol bien lleno de hojas, bien frondoso para que el amor crezca fuerte”, asegura Mithzi.

Por supuesto que también hay otras ayuditas que usted se puede dar si tiene alguito de dinero extra porque se deben comprar, son esencias como una que se llama Garrapata, la cual incluso trae una garrapatica real y es para que ese amor se le pegue a usted como se pegan las garrapatas.

También hay otra que se llama Hombre y Dinero, como su nombre lo dice es para atraer a un hombre, pero que ese hombre, además, tenga dinero, o sea, no es para atraer a limpios. Hay otra que se llama Arrasa con Todo, que es para enamorar por completo y locamente a quien más desee.

Diferentes esencias y aceites ayudan a que el amor de la vida caiga a sus pies. (Eduardo Vega Arguijo)

Nos explica Mithzi que también tiene candelas en forma de pene para que el hombre la encienda si tiene problemas de erección o si la enciende la mujer es para que su hombre sea más caliente en la cama. Incluso hay una candela que se llama Alcanza Guapos y es para encenderla y que le llegue un hombre guapo como pareja.

A Mithzi Tarot usted le puede escribir al WhatsApp 7142-0467. La ubica en Facebook e Instagram así: “Mithzi Tarot”.