“La situación ha mejorado un poco, ya no se va tantas horas el Internet, pero ya me acostumbré a que estoy trabajando y de pronto me quedo sin conexión, a los 20 minutos regresa, una hora después se vuelve a ir y así sigue hasta en la noche. Si no fuera porque las demás empresas nos dicen que no pueden entrar al condominio para darnos Internet, ya nos hubiéramos pasado a otra empresa”, aseguró.