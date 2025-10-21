Tendencias navideñas 2025: colores, estilos y materiales para decorar su hogar con elegancia

Los colores metálicos como el cobre y champagne aportan brillo y elegancia al hogar. (Ekono/Facebook)

Las tendencias navideñas del 2025 reflejan un estilo más acogedor, sostenible y personal, donde lo natural vuelve a ser protagonista. Materiales como madera, fibras naturales, ramas secas y pino real se integran con adornos hechos a mano y luces cálidas.

La influencer de decoración @dianishome destaca que esta temporada “la clave está en combinar la tradición con la elegancia moderna, creando espacios que transmitan paz y calidez sin perder el toque festivo”.

Estilos que marcan tendencia

Tonos tierra Inspirados en la naturaleza: cafés, beige, dorado envejecido y verde. Ideales para lograr un ambiente cálido y acogedor. Rojo burdeos Elegante y profundo, se combina con dorado o champagne. Las texturas aterciopeladas y los acabados mate añaden sofisticación. Cristales y transparencias Bolas de vidrio, detalles plateados y blancos, con reflejos de luz que aportan un aire delicado y moderno. Rojo y dorado clásico La paleta más tradicional, con el toque verde que simboliza vida y esperanza. Perfecta para quienes aman la esencia navideña.

Colores navideños que dominarán el 2025

Además de los tonos clásicos, la paleta de este año incorpora nuevas combinaciones que refrescan la decoración y dan un aire contemporáneo a los espacios.

Azules invernales Tonos hielo o azul marino que evocan calma y elegancia, inspirados en paisajes nórdicos. Pastel helado Rosa, lavanda y verde menta para crear ambientes mágicos y luminosos. Una tendencia muy popular en redes sociales. Metálico alternativo Cobre, bronce y champagne reemplazan al dorado tradicional para lograr un efecto cálido y glamuroso. Tonos oscuros Azul profundo, negro, morado y verde bosque para espacios elegantes y serenos con un toque de lujo.

Decorar con conciencia y estilo

El 25 de setiembre las Tiendas Universal inauguraron la Navidad 2025. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

El 2025 marca una tendencia hacia la decoración consciente, donde la sostenibilidad y el diseño se combinan. Se recomienda reutilizar adornos, apostar por productos artesanales y preferir luces LED de bajo consumo.

El resultado: una Navidad más ecológica, moderna y emocional, que celebra el valor de los detalles y la conexión con el hogar.

Los tonos tierra y materiales naturales dominan las decoraciones navideñas de 2025. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Nota con ayuda de IA