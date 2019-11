Marín le pide a los ciclistas y motociclistas a andar siempre visibles, por ejemplo, manteniendo siempre prendida la luz, andar chaleco o cinta reflectante y andar casco; les pide que no adelanten por la derecha, no andar a todo gas, no manejar contravía y respetar los semáforos y señales de ceda y alto. Además, le pide a los choferes que se corran un poquito para que las motos puedan pasar en zonas de tránsito lento.