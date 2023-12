Tercer domingo de Adviento: “Ojalá entendamos que el cristiano espera al Señor con alegría”

Este domingo se conmemora el tercer domingo de Adviento, en el que se enciende la vela rosada.

Este fin de semana se celebra el tercer domingo de Adviento y por eso toca encender la velita rosada de la corona, que es símbolo de alegría, en medio de este tiempo de espera.

El padre Germán Rodríguez recordó que Adviento es un tiempo litúrgico de espera de la llegada del Señor. Es además, espacio de vigilancia y, cada semana, se enciende una vela para decir que es una espera que vale la pena.

“Es importante corregir lo que no estaba bien, que el color morado es un color de austeridad. Pero aparece la rosada que significa la alegría y aunque la Iglesia nos llama a la conversión, hay alegría, porque el Señor siempre está cerca, porque vamos a celebrar la Navidad y porque Dios estará cerca de su pueblo.

“Ojalá que al ver esta tercera velita encendida entendamos que el cristiano se prepara, vigila de manera gozosa porque espera al Señor con alegría y lo esperamos con ansias”, afirmó.

Descubrir el sentido

Rodríguez recalcó el sentido de la Navidad y, para él, es fundamental que en que en este tiempo se vuelva la mirada hacia el Señor.

“Hay que descubrir el verdadero sentido de la Navidad, que es celebrar el gozo del nacimiento de Jesucristo, que es el Dios con nosotros, que se interesó por la persona humana y por eso vino a rescatarnos, Él es el gran regalo de Dios.

“Por eso, es que acostumbramos en la Navidad a compartir regalos, pero eso es porque todos hemos recibido el mejor de los regalos que es Jesucristo, quien le da sentido a la vida, porque en este mundo tan convulso en el que vivimos, si no está Jesucristo, no hay verdadera paz, si no está Jesucristo, no hay verdadero amor”, añadió.

En medio de los tiempos tan difíciles que vive la humanidad, el sacerdote recomendó a los fieles acudir a la palabra, para encontrar a Dios.

“Los mandamientos del Señor vienen a ayudarnos a encontrar la felicidad porque uno vive mucho mejor cuando ama a Dios, cuando está bien consigo mismo, cuando ama a los hermanos y creo que la última esperanza de este mundo es volver a Dios y ojalá que con la celebración de la Navidad volvamos a tener esa conciencia de que en verdad si hay algo fundamental es que nuestra vida está iluminada por el Señor que vino a traer la salvación, a dar sentido a la vida, a dar paz”, destacó.

¿Cómo encontrar a Dios a través de la Biblia?

“Recomiendo los evangelios, los libros de los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Juan, que nos habla del amor a Dios y del amor al prójimo, porque si no amamos a Dios no podemos amar al prójimo, y si no amamos al que lo necesita no podemos amar a Dios.

“Si uno entra en armonía con Dios, con los hermanos, nuestra vida va a ser mucho mejor. La primera Carta de San Juan es breve y en sus primeras líneas habla del amor de Dios”, concluyó.