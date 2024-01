Tía de bebita prematura cuenta los horrores que vivieron su hermana y sobrina en hospital La Anexión

Melanie Herrera contó los horrores que vivió su hermana Angie luego de dar a luz a la pequeña Isabella en el Hospital La Anexión. Cortesía.

Una tía de la pequeña Isabella, la bebita prematura que nació el lunes anterior en el hospital La Anexión, en Nicoya, contó los horrores que vivió Angie Herrera, la mamá de la niña desde que dio a luz en ese centro médico.

Melanie Herrera conversó con La Teja y aseguró que acompañó a su hermana minutos después que de Isabella nació.

La criatura llegó al mundo a las 25 semanas de gestación, nació por parto natural a las 6:20 p. m. y a partir de ese momento la niña, su mamá y su familia comenzaron a vivir momentos de mucha angustia.

Angie es ama de casa, tiene 35 años y vive en Tilarán. La llegada de Isabella a la familia es todo un milagro, pues cuando su mamá tenía 18 años le dijeron que no podía ser madre y muchos años después se enteró de que estaba embarazada.

“Mi hermana nunca perdió la fe de ser mamá. En agosto del año pasado se enfermó y ahí nos dimos cuenta de que tendía un hijo y era una noticia que nos llenó de mucho amor, para Dios no hay nada imposible”, afirmó la orgullosa tía.

LEA MÁS: El Inamu presentó denuncia penal por el caso de la bebé prematura

El lunes anterior, Angie andaba de paseo en Nicoya, la tierra natal de su pareja, y comenzó a tener una molestia en un pie y notó que botaba un flujo vaginal, que no era normal.

Herrera fue primero a una clínica y de una le dijeron que fuera al hospital. Ella llegó al centro médico La Anexión y la atendieron, pero cuando parecía que la iban a trasladar, Angie comenzó a tener dolores de parto y por eso se quedó allí.

“Angie me contó que la bebé no lloró cuando nació. A la bebé se la llevaron y al rato se la entregaron a mi hermana y ahí fue donde le dijeron que la tuviera en el pecho y poco a poco, Isabella comenzó a hacer soniditos.

“Al rato llegué a verla y una doctora se acercó a nosotros y nos pidió que disfrutáramos a la bebé, porque se podría morir en 40 minutos o dos horas. También le consultaron a mi hermana si quería que le inyectaran un suero a la bebé, para que no sufriera mientras fallecía y mi hermana se opuso rotundamente”, contó.

Angie Herrera cumplió su deseo de ser madre, luego de que le dijeran que no podía tener hijos. Cortesía.

Abandono

Melanie narró que cuando la doctora los visitó tenían una mezcla de sentimientos entre enojo y angustia, porque no entendían lo que estaba pasando.

“Mi hermana estaba muy afectada y me fui a bucar a la doctora que me explicara qué pasaba. Ella me dijo que un protocolo nacional establece que los bebés que nacen antes de las 28 semanas de gestación tienen altas positiblidades de morir y que en el caso de Isabella, al ser tan pequeña no podía ser llevada a una incubadora ni se le podía colocar una manguera con oxígeno.

¿Demanda? Melanie agregó que han recibido llamadas de varios abogados y la familia tomará acciones legales por lo que ocurrió con Angie y su hija.

“Le pregunté si la podian llevar al hospital de Liberia, al de Puntarenas o al de Niños y de una me dijo que ningún hospital la quería atender, porque era un caso complicado”, expresó.

LEA MÁS: Esto dice el hospital de Puntarenas sobre la bebita prematura

A Angie la llevaron a una sala llamada aislamiento obstétrico y ahí estuvo con su hermana y su pareja.

La mamá y la bebé permanecieron toda la noche en el hospital, no les dieron cobijas para la bebé y únicamente llegaron a darle antibiótico a la mamá.

Afortunadamente, la bebé lloraba más y poco a poco su mamá le ayudaba para que recibiera la lechita.

La familia tenía la esperanza que con el cambio de turno, las cosas fueran mejor, que hablando con los doctores pudieran hacer el traslado, pero no fue así.

Isabella está siendo atendida en el hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas. Cortesía / Su uso es autorizado por la familia.

Una luz

Apenas salió el sol, la pareja de Angie se fue a su casa a buscar cobijas para abrigar mejor a Isabella, porque a ella no le habían dado nada para arroparla y al regreso se encargó de bañar a la mamá y a eso de las 8 a. m. llegaron pediatras, un psicólogo y enfermeras para explicarle a la mamá lo que ocurría.

“Los doctores le dijeron lo mismo que me comentó la doctora la noche anterior y mi hermana explotó, la bebé pasó más de 13 horas respirando por sí solita. Llamé al hospital de Niños y me dijeron que sí podían trasladar a Isabella a ese centro médico, siempre y cuando hubiera autorización del pediatra y eso me molestó más, porque la noche anterior me dijeron que eso no se podía hacer”, reveló la tía.

En medio de la desesperación, a Angie se le ocurrió hacer el video. Inicialmente le pidió a su hermana que lo hiciera, pero Melanie le dijo que apareciera ella, que con su instinto de madre contara lo que pasó a ver si funcionaba y al rato de subirlo se hizo viral.

LEA MÁS: Fundación para Padres de Niños Prematuros está superenojada por trato a bebita guanacasteca

“La gente comenzó a llamarnos, todo el mundo quería ver cómo nos ayudaban y a la hora llegron más pediatras, más enfermeras para llevarse a la bebé a una incubadora. Luego del video hicieron lo que les había implorado, lo que les rogué, sinceramente nada les costaba.

“A Isabella se la llevaron al área de neonatos. A mi hermana le dieron la salida, ella está muy bien gracias a Dios y al ratito nos informaron que sería trasladada al hospital de Puntarenas”, explicó.

Así pasó la bebita prematura sus primeras horas de vida

La bebé llegó el martes por la tarde al hospital Monseñor Sanabria y la familia no tiene cómo agradecer al personal de ese centro médico la calidad en la atención que está recibiendo la bebita.

“A la bebé la recibieron con mucho amor, ahorita está recibiendo todo lo que necesita y estará ahí unos 3 meses. Mi hermana está allá con ella, una familiar vive en Puntarenas y se está hospedando con ella. Mi hermana no tiene cómo agradecer tanto apoyo de la gente, Costa Rica nos apoyó”, detalló.