Tica a la que le detectaron cáncer de nariz, empezó con muchas alergias

Daniela Campos Jiménez, de 21 años y vecina de Heredia, fue diagnosticada con cáncer de nariz a los 19 años, enfermedad que, al mismo tiempo, le afectó la garganta.

“Mi cáncer es en la parte posterior de la nariz, desde pequeña padecía mucho de problemas como alergia, gripe y nunca me lo detectaron hasta que un día la nariz se me tapó por completo y no podía respirar, y los moquitos que sacaba no eran normales, a veces venían con sangre y otros de color negro”, relató Campos.

Ella formó parte de una negativa estadística que lleva el Proyecto de Fortalecimiento de la Atención Integral de Cáncer en la Red de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que dice que en Costa Rica 181 jóvenes son diagnosticados con cáncer al año. De estos, 88 son en hombres y 93 en mujeres, en un rango entre los 15 y 24 años.

Aumentan cifras de jóvenes diagnosticados con cáncer aumentan en el país (Cortesía)

La joven detalla que cada vez que tenía algún problema con su nariz iba al hospital y que nunca la enviaron con un otorrinolaringólogo para que la examinara y fue hasta a los 19 años que la revisó un especialista.

“La doctora que me atendió con una camarita, inmediatamente logró ver un tumor, el cual era bastante grande y debido a que ya estaba avanzado, no me podían operar para eliminarlo y la única solución para poder tratarlo era someterme a quimioterapia y radioterapia, yo acepté y pasé por 33 sesiones de radioterapia y tres sesiones de quimioterapia”, contó Daniela.

Aunque la joven se sometió a esos tratamientos hace dos años, asegura que continúa en control médico por si tuviese alguna recaída.

Daniela vive con sus papás y su hermanita menor y señala que su mamá fue la persona que más se vio afectada al momento de conocer el diagnóstico.

“Mi mamá es la que más ha estado conmigo y fue precisamente a ella a quien le dio muy duro la noticia, incluso mucho más que a mí, yo la veía llorar y preguntarse porqué me estaba pasando esto a mí, y creo que esa es la parte más fea del cáncer, no tanto lo que pueda provocar en la persona diagnosticada, sino en las familias, porque al final este proceso es llevado por la familia completa”.

La mamá de Daniela se vio muy afectada debido a que a la joven le tuvieron que poner una sonda para que se alimentara, ya que la radioterapia había quemado parte de su garganta y se le hacía imposible poder ingerir alimentos sólidos y líquidos.

Proyecto apoya a jóvenes con cáncer

La valiente muchacha asegura que pese al duro proceso nunca se rindió en sus estudios, es más, actualmente estudia un técnico en Administración de Empresas gracias a la mano del Proyecto Daniel, una iniciativa que apoya a jóvenes de 13 a 25 años con cualquier tipo de cáncer.

“Proyecto Daniel nos apoya para salir preparados teniendo en cuenta que esta enfermedad deja muchas secuelas muy notorias y que comentarios malos no nos afecten, y también gracias a una beca de este proyecto estoy estudiando actualmente”, contó.

¿Qué es Proyecto Daniel?

Este proyecto nació hace casi 13 años debido a una experiencia personal de su fundadora, Ligia Bobadilla, quien asegura que su principal objetivo es poder apoyar y acompañar a estos jóvenes durante este duro proceso.

“Este proyecto nace por la necesita personal de mi hijo Daniel, quien fue diagnosticado con cáncer en los huesos a los 15 años, Daniel era un chico muy saludable y deportista y esta enfermedad le empezó con un dolor de rodilla y nunca imaginamos que ese dolor podría ser cáncer, al inicio creíamos que era una lesión deportiva”, contó Bobadilla.

Lamentablemente, tras cuatro años de intensa batalla, Daniel no logró sobrevivir. Él falleció en el 2008.

Durante la dura lucha que dio, él le habló mucho a su mamá de querer hacer un lugar que pudiera apoyar a jóvenes con cáncer debido a que él veía que no existían lugares apropiados.

“Él a sus quince años nos dice que quiere hacer un hospital para adolescente, pero al estilo de los adolescentes, o sea, lleno de música, color, mucha alegría y fue entonces que dos años después de su fallecimiento, dimos inicio con Proyecto Daniel, en 2010″.

Requisitos para pertenecer a Proyecto Daniel

Si su hijo o hija se encuentra batallando con esta enfermedad y tiene entre 15 y 25 años, puede contactar a Proyecto Daniel al número 2227-8371 o bien visitar las oficinas ubicadas en San Francisco de Dos Ríos.

Este proyecto se sostiene gracias a las donaciones de personas de buen corazón, así que si usted desea apoyar de una u otra manera, puede contactarse al número telefónico antes mencionado.