“Es que cuando las sirenas suenan, a la hora que sea, tenemos un minuto parae salir del apartamento e ir al segundo piso en donde está la zona segura, las sirenas anuncian bombardeos sobre Israel. Hay gente que no lo hace, pero yo lo hago siempre, me da horror, no me importa que suenen a las 5 o las 2 de la mañana, siempre me levanto. Uno duerme con un ojo cerrado y otro abierto”, comenta la delantera.