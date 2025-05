Tica ha perdido la prueba de manejo tres veces y, ¡las razones son insólitas!

Un mejor a quien llamaremos María, para no pegarle color, es una joven tica que ha perdido la prueba práctica de manejo en tres ocasiones, siendo un reflejo de la realidad que viven muchos conductores novatos en el país.

El MOPT tiene muy claro cuáles son los errores más comúnes que cometen los conductores novatos en la prueba práctica de manejo. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Hay que recordar que para aprobar el examen práctico, los aspirantes tiene que obtener una nota mínima de 80 puntos. Todos comienzan con 100 puntos pero, conforme van cometiendo errores, según la gravedad de cada uno, se les van descontando puntos.

En el momento en que se llega a menos de 80, la persona pierde la prueba de manera automática.

“Bueno, el examen práctico ya lo he fallado tres veces. La primera vez fue por botar un cono, ya con botar un cono automáticamente se pierde la prueba”, nos contó.

“La segunda vez fue, porque echando reversa, también toqué un cono y de una la fallé.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ha sido muy claro al decir que si se toca un cono, ya sea en la sección de zigzag o la reversa, se descuentan 22 puntos, perdiendo la prueba automáticamente.

Botar los conos es uno de los errores más comúnes que se comenten durante la prueba, seguido de detener el carro durante la reversa (esto descuenta 4 puntos por cada vez que se detiene el carro) y no utilizar las direccionales cuando es necesario (esto descuenta 12 puntos).

Pero, hay un error garrafal que la mayoría de novatos comenten, y es en el que María pecó la última vez que hizo la prueba

“Hice todo el recorrido superbién. El instructor me iba guiando si tenía que girar a la derecha o a la izquierda, entonces, por burra, no me estaba fijando mucho si había señales que me dijeran dónde tenía que que girar”, explicó.

No poner las direccionales y no hacer caso a las señales de tránsito, son dos de los errores más comúnes. Foto cortesía del MOPT.

Eventualmente, esa confianza fue su perdición.

“Llegamos a un alto y como no me fijé, pensando que el instructor me iba a decir dónde tenía que voltear, me confié, seguí. Cuando le pregunté para dónde íbamos me dijo: ‘atrás había una señal, ¿no la vio?

“Y pues no. Giré a la derecha y era a la izquierda. A lo que el instructor me dice que ese error (irrespetar el señalamiento vial) son 22 puntos menos y que ya perdí la prueba”, agregó.

Según nos contó María, desde el 2005 ha intentado sacar su licencia, pero ha sido un proceso largo y tedioso, ya que cada vez que pierde la prueba, debe esperar 22 días para agendar la cita y luego, dos semanas adicionales, para poder hacer la prueba.

Si usted quiere matricular su cita, primero debe contar con una serie de requisitos:

Aprobar la prueba teórica de manejo, contar con las credenciales de ingreso al sistema de Educación Vial (usuario y contraseña), realizar el pago de la prueba (¢5.000 en la entidades financieras autorizadas) y matricular la prueba.

Puede llenar el formulario de inscripción dando clic en el siguiente enlace.