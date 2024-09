Tica se grabó pintándose el cuerpo con cosas alusivas a la patria y el video se hizo viral

Reina López Arroyo, una maquillista costarricense, se hizo viral por un video en el que se grabó pintándose cosas alusivas a la patria.

López nació y se crió en San Joaquín de Heredia y hasta hace menos de tres años trabajaba en la parte administrativa de un kínder, sin embargo, su pasión por el maquillaje siempre le susurró al oído que se lanzara al agua, porque le iba a ir bien.

Una maquillista profesional duró más de una semana produciendo el video más viral del mes de la patria, ella se llama Reina López Arroyo. (Cortesía)

Actualmente vive en Liberia y no han pasado ni ocho años desde que comenzó a estudiar maquillaje en serio.

Muy pocos la apoyaron, la gran mayoría le decían que en Liberia las mujeres casi ni se pintaban y por eso estudiar maquillaje era un desperdicio de plata, pero ella le hizo caso a su sueño.

“Siempre confié en mí. Algo dentro de mí me decía que me iba a ir bien, que estuviera tranquila y me tirara al agua. Lo sentía en el pecho, por eso fue que me metí a estudiar maquillaje con objetivos muy serios.

“Desde chiquitilla me gusta el maquillaje. En mi casa nadie es profesional en maquillaje, así que no viene de herencia. Fue solita, me gustó y poco a poco me metí. Lo primero fueron clases de automaquillaje”, nos cuenta la ahora vecina de Liberia.

Vean las bellezas que hizo Reina con el maquillaje para homenajear a la patria. (Cortesía)

Su pasión por el maquillaje aumentaba a medida que se iba dando cuenta que, prácticamente, el 100% de las mujeres en el país se maquillan, pero una gran mayoría no tiene idea de cómo hacerlo bien.

Ya tiene seis años de ser maquillista profesional y de dar clases de maquillaje a esas mujeres que quieren aprender a pintarse solas para ir al trabajo o estudiar, el que se usa para una fiesta informal y el que se usa para una fiesta bien formal, entre otros.

Redes sociales

“Hace tres años me compré una cámara profesional y luces, fue cuando comencé a hacer videos de mis trabajos. Arranqué con videos maquillando alguna modelo, porque ese es mi fuerte. Son esos videos del antes y el después de que se maquilla a una mujer.

Hizo un homenaje a nuestra amplia riqueza marina. (Cortesía)

“Tengo mi salón (se llama Reina López Makeup Studio), un pequeño estudio y doy clases de maquillaje. Cuando comencé con los videos todavía no había soltado el trabajo administrativo en un kínder. Hace dos años y un poquito tomé la decisión y renuncié al kínder.

“Es que lo del maquillaje conmigo fue amor a primera vista. Fui modelo de maquillaje y desde los primeros días me enamoré. Tengo unos seis años en Liberia, nunca había llevado una clase en serio y esa pasión que me nació me hizo buscar un crecimiento en el campo”, recuerda.

En el inicio de la pandemia, en el 2020, se concentró en el maquillaje corporal, ya que tenía bastante tiempo libre y también comenzó a maquillarse ella sola, ya que había visto videos y quería aprender bien, pero metiéndole más trabajo artístico a cada maquillaje.

Viral

Nos aclara Reina que su primer video que se movió bonito en redes sociales fue uno con la técnica Asoka, el cual está en 93 mil y resto de reproducciones. La verdad, es una cantidad de reproducciones bastante buena.

No podía faltar la celebración con la roja de todos los ticos. (Cortesía)

El pasado 14 de setiembre Reina logró por fin subir un video en homenaje a la patria que le costó varias semanas terminarlo y así lo confesó en redes sociales.

“Ayyyyy, ¿por dónde empezar? Meses en este proyecto, meses de espera y hoy por fin lo pudimos publicar. Es difícil representar a todo un país en un video, pero traté de abarcar parte de nuestra cultura, vegetación, y por supuesto los paisajes tan hermosos de mi país.

“Cada color, cada detalle, cada transición cuenta una historia. Elegí este día en conmemoración a nuestra independencia y su celebración 203 años de libertad y orgullo costarricense. ‘Imagina, crea y crece, en libertad’”.

“Me alegró mucho cuando me pegó el video de la técnica Asoka, entre Instagram y Tik Tok anda por unas 350 mil visualizaciones, sin embargo, mi gran sorpresa es con el video de la patria, porque ya supera las 400 mil reproducciones solo en Instagram, agregando Tik Tok supera las 500 mil en total.

También hubo espacio, por supuesto, para el homenaje a nuestro Caribe. (Cortesía)

“Es un proyecto que pensé hace meses, pero que a la hora de ya realizarlo me llevó más de una semana, sobre todo para la parte final, porque no podía hacerle un homenaje a mi amada patria sin que saliera el mar”, reconoce la artista.

Tenía, para Reina, que llevar el video viral un homenaje a las playas costarricenses. (Cortesía)

Su primera idea fue tirarlo para el 25 de julio y así unirse a los homenajes de los 200 años de la Anexión de Guanacaste, pero no lo logró.

Reina tiene tres hijos: Fiorella (17 años), Dominic (8) y Santiago (23). Entre el hogar y el trabajo se le complicó darle vida al video, hasta que lo logró para este setiembre.

Tremenda hermosura el trabajo hecho por Reina en la técnica Asoka. (Cortesía)

“Hago casi todo, me grabo, me maquillo, me cambio. Lo único que no hago es editar. Les cuento que se viene video para Halloween, ya lo estoy trabajando en mi mente y poco a poco le iré dando vida”, promete, así que búsquela en redes sociales como “Reina López Makeup”.