Tica tiene 33 años de hacer hasta lo imposible por el amor de Chayanne

Ana Gabriela Solano Sandí tiene más de 33 años seguidos de hacer hasta lo imposible por ser la “novia” de Chayanne. Desde que tenía cuatro años comenzó un viaje de amor con el puertorriqueño que, hasta el día de hoy, disfruta, incluso más que nunca, porque ya tiene todo listo para el próximo concierto que dará el cantante en Costa Rica en abril próximo.

Tica tiene 33 años haciendo hasta lo imposible por ser la “novia” de Chayanne.

Es la presidenta del fan club “Las Ticas”, el grupo de seguidoras de Chayanne más antiguo del país. El próximo 18 de febrero cumplirán 41 años de haberse formado. Hablamos este tipo de amor imposible, pero fiel, porque justo este domingazo 16 de febrero es el Día de los Amores Imposibles.

Sin pensarlo dos veces, ella nos asegura que sí es amor lo que siente por el cantante; sin embargo, lo considera “un amor especial, único y de otro tipo. Un amor que lleva a un apoyo incondicional en todo momento, en las buenas y en las malas”, reconoce.

Doña Ana lo confirma, Chayanne siempre se ha portado como todo un caballero con ella y el fan club Las Ticas.

Cuando le consultamos si “lo dejaría todo sin mirar atrás” por Chayanne, nos respondió que ya lo hizo, porque “he hecho hasta lo imposible por mantenerme presente como seguidora de él.

“Ese amor que tengo hacia Chayanne me ha permitido aguantar lo que sea por él: aguaceros, asoleadas, esperas largas por verlo un par de segundos, horas de horas alistando pancartas y camisetas cuando viene al país. Es un amor del bueno”, confirma.

Otra foto que demuestra cómo Chayanne sí ha cultivado ese amor que le tiene doña Ana.

¿Atada al amor de Chayanne? “Totalmente. Le doy un ejemplo, cuando él viene al país, tengo que comprar todo lo que tiene que ver con su nuevo disco o su gira. Igual todas en ‘Las ticas’, en el que somos más de 60 incondicionales.

“En verdad, se está bien atada porque el último disco, “Bailemos otra vez” ya lo tengo, no puedo dejar de apoyarlo, de tener su música y cantar con él. Es un apoyo al cual he estado atada hace más de 33 años”.

¿Daría cualquier cosa por él? “Siempre ha sido así. Le puedo garantizar que desde mis 4 años jamás he faltado a un concierto de Chayanne en Costa Rica, eso es imposible de pensar para mí; incluso, soy de las primeras, junto con “Las Ticas”, que compramos las entradas, ya el propio Chayanne lo sabe”.

El fan club Las Ticas es bien conocido por el puertorriqueño. Doña Ana está a la par del cantante a la izquierda.

Eso suena a que está completamente enamorada. “Completamente. Lo mejor, es un amor correspondido y eso es lo que a una le llena”.

¿Cómo es eso de que es un amor correspondido? “Chayanne lo sabe. Como fans club hemos tenido contacto con él. Él sabe muy bien que nosotras (Las Ticas) le tenemos mucho cariño. Él se lo ha ganado porque es muy especial y cariñoso con todas.

¿Qué les ha hecho? “De todo. En ese camino de más de 33 años nos hemos reunido varias veces con él. Cuando viene al país nos tomamos fotos, compartimos, aunque sea unos minutos, nos firma los discos y hasta las camisas especiales que hacemos para cada concierto”.

Esta foto es muy especial porque Chayanne vino a Costa Rica cerquita del 28 de junio, cuando cumple años, y Las Ticas le hicieron un queque.

Usted es casada ¿no siente su esposo que ese amor a Chayanne lo provoca? “Para nada, él me entiende muy bien; de hecho, también le confirmo que ya presenté a mis dos amores, a Chayanne con mi esposo (don Esteban Castro), ellos ya se conocen”.

El próximo 5 de abril esta foto se repetirá porque viene Chayanne a cantar al país.

Aquí responde el esposo: “El tema de la relación de mi esposa con Chayanne por más de 30 años no me disgusta, porque él ha sido un artista ejemplar y lo más importante ha sido un excelente ser humano.

Doña Ana tiene la aprobación y el apoyo de su esposo para amar totalmente a Chayanne.

“En un ambiente tan difícil como el artístico ha demostrado un señorío, un ejemplo a seguir, y no es para menos que ella tenga una afinidad hacia él. Me toca apoyarla desde siempre. Para mí representa un motivo para aumentar el amor hacia ella y no dejarla de apoyar.

“A ella la llena y la hace sentir bien, siempre la apoyaré. Lo conocí y es un caballero en todo el sentido de la palabra, me agradeció que la apoyara y ese agradecimiento es muy lindo”.

Doña Ana no está sola, qué va, son más de 60 las del fan club que tienen años de amar al puertorriqueño.

¿Iría con los humanos hasta Marte por Chayanne? “Claro que lo he hecho, junto con Las Ticas, este amor es total por eso fui a conciertos en Miami, Panamá, México, Honduras, Nicaragua. No es que fuimos de paseo, viajamos, exclusivamente, al concierto de él”.

¿Lo ama y punto? “Exactamente. No solo yo, todas en Las Ticas. No es cualquiera la que sigue por tantos años a un artista: escuela, colegio, universidad, novios, matrimonio, embarazos, he vivido de todo, pero jamás dejé a Chayanne, eso es amor”.

Usted tiene dos hijas ¿se les quedó el amor por Chayanne? “El próximo 5 de abril será el concierto de él aquí, ya mis hijas tienen su entrada, lo escuchan seguido, por dicha pude transmitirles ese amor. Todo a mi alrededor huele a Chayanne”.

Este es un tesoro para doña Ana, el anuncio de Chayanne en Costa Rica en 1993.

¿Por qué después de 33 años sigue completamente enamorada? “Tiene todo que ver con él. A través del tiempo siempre nos demostró que es un gran ser humano, siempre nos dio nuestro lugar, nos atendió, nos agradece siempre que sigamos.

“Él sabe que nos sentimos, como la mayoría de mujeres en Latinoamérica, las novias de Chayanne, a pesar de que muchas ya estamos casadas y con hijos, eso se logra si el artista es especial y un gran ser humano, por eso una hace hasta lo imposible por seguirlo”.

Chayanne en Costa Rica y doña Ana y Las Ticas de fijo presentes, eso ha sido así desde hace más de 30 años.

¿Para cuándo el último adiós? “No. Ya esto con Chayanne, puedo garantizar, es para toda la vida. Todas las personas en mi vida saben muy bien que yo soy sinónimo de Chayanne, así ha sido desde siempre y así será”.