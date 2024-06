Tico al que se le perdió su amado perro ofrece hasta la moto con la que trabaja como recompensa

Christopher Villalobos está desesperado por recuperar a su perro Max, el cual se perdió hace un mes.

Él es terapeuta y vive con su hijo de 17 años en Manuel Antonio, Quepos. Los dos están muy tristes y casi no duermen por estar pensando en la mascota, ya que se han encariñado mucho con ella.

Max es un doberman negro, de orejitas paradas, tiene un remolino en la parte trasera de la cabeza y cuando se perdió no llevaba collar. Es tranquilo y cariñoso.

Terapeuta ofrece su moto a cambio de que lo ayuden a recuperar a su perro Max. Foto: Cortesía. (Cortesía de Christopher Villalobos)

El dolor que siente Christopher es tan grande que hasta está dispuesto a sacrificar su moto y dar una recompensa de $500 para recuperar a Max.

El perro tiene cuatro años y vive con Christopher desde hace tres. La familia que lo tenía antes ya no podía quedarse con él, hasta pensaron en sacrificarlo, pero al terapeuta le pareció una injusticia y lo adoptó.

“Max fue criado con mucho amor, por eso es alegre, cariñosos y manso. Pese a que es de la raza doberman, que mucha gente piensa que agresiva, él es lo más tranquilo que hay, su felicidad es salir a caminar y correr.

“Yo acostumbro a sacarlo a caminar a la playa todos los días y él es feliz, la gente se le acerca, lo acaricia y hasta juega con él. También a veces saco una silla afuera de la casa para sacar a Max a jugar y todos los chiquitos del barrio se ponen a jugar con él, es como el perro del barrio”, contó Christopher.

Christopher tiene un mes de sufrir por que no encuentra a Max. Foto: Cortesía. (Cortesía de Christopher Villalobos)

El dueño del perro dice que aún no entiende cómo fue que se perdió el perrote, porque no había forma de que se saliera de la casa.

“Hoy (miércoles) está cumpliendo un mes y cuatro días desde que se perdió. Yo regresé a la casa después de trabajar y vi que Max no estaba en el corredor, pensé que estaba adentro de la casa, pero lo busqué por todo lado y no estaba, ahí fue cuando me preocupé por que Max es parte de mi familia”, recordó.

Una tortura

Desde ese día Chritopher vive una tortura, se le han quitado las ganas de comer y casi ni duerme por estar pensando cómo estará el perrito, si estará comiendo bien, si lo están tratando bien, si estará enfermo, entre otro montón de posibilidades.

“Todos los días salgo a buscarlo, voy hasta la playa por la ruta que normalmente hacía con él para ver si lo veo por ahí. He ido donde los vecinos y los comercios de la zona a contarles que se me perdió el perro y a pedirles que si lo ven me llamen. También salgo en las noches y las madrugadas y lo llamo con la esperanza de que me escuche y regrese.

Max tiene un remolino detrás de la cabeza. Foto: Cortesía. (Cortesía de Christopher Villalobos)

“Todavía no sé bien si se que se escapó, porque no tiene por dónde haberlo hecho, o si fue que alguna persona se lo robó, de cualquier manera lo que me interesa es recuperarlo”, aseguró.

Christopher ha hecho un montón de publicaciones en redes sociales para poder buscar a su perro y eso ha hecho que aparezcan un montón de vivazos que quieren lucrar con su dolor, ya hasta lo estafaron.

Le han dicho que supuestamente han visto a Max en Quepos, San José, Pérez Zeledón, Alajuela, en fin, en un montón de lugares y un sujeto aseguró saber dónde estaba el can, pero dijo que si no le depositaba 100 mil colones no le podía ayudar. Christopher le depositó 80 mil, que era lo que tenía en ese momento y después de eso, el estafador desapareció.

“En un intento desesperado por mover el corazón de la gente yo dije que estaba dispuesto a dar mi moto a la persona que me ayude a encontrar a Max, yo siento que ya a la gente no le importa nada más que ellos mismos, por eso creería que si ofrezco algo tal vez sí me ayuden, solo espero que no me estafen más, no es justo.

El perrito tienen cuatro años y le encanta jugar y correr. Foto: Cortesía. (Cortesía de Christopher Villalobos)

“A mí no me sobra la plata, y no es que tengo cinco motos ahí en el garaje, solo tengo una y es la que uso para trabajar, si la doy a cambio de Max me quedaría a pie, pero más adelante puedo comprar otra moto porque hay muchas, pero Max solo hay uno y quiero recuperarlo”, dijo el dueño del animal.

No pierde la esperanza

Christopher trabaja en un hotel de Quepos y dice que sus compañeros de trabajo han visto su sufrimiento durante todo este mes que lleva el perro desaparecido y hasta le han dicho que debe seguir adelante, pero él no pierde la esperanza.

“Mis compañeros me dicen que debo dejar ir a Max, que no puedo seguir así, que debo continuar con mi vida, pero es que él para mí es muy importante y yo sé que así como yo lo necesito a él, él me necesita a mí, por eso no me doy por vencido”, manifestó.

Si usted ha visto a Max o sabe dónde está, llame lo antes posible a Christopher o contáctelo por WhatsApp al teléfono 8325-2540.