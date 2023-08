Tico de 24 años revela cómo es hacerse la vasectomía tan joven y con la Caja

Un joven costarricense de tan solo 24 años se realizó la vasectomía con la Caja Costarricense de Seguro Social y quiso compartir su experiencia en TikTok.

Joshua Espinoza tiene 24 años y dice haber tomado la mejor decisión (Cortesía)

Hablamos de Joshua Espinoza, quien asegura que prefirió hacerse el procedimiento porque está completamente seguro de que no quiere tener hijos.

“Hace aproximadamente dos meses, para ser exactos el 3 de mayo, yo con 24 años me hice lo que es la vasectomía por el seguro con la Caja y hoy un poquito más de dos meses después se me hizo el espermograma, que es el estudio de espermatozoides, es decir el conteo para validar que la vasectomía fue efectiva y efectivamente el conteo fue cero, es decir que la operación funcionó”, contó el costarricense en un video de Tik Tok.

El joven a través de un video de un poco más de 8 minutos respondió varias preguntas sobre el proceso y sobre todo el motivo por el cual lo hizo.

Joshua y su hermana Ashley Espinoza quien es la única que le ha dado nietos a sus papás (Cortesía)

“Esta decisión venía pensándola desde que era adolescentes, yo desde los 15 años dije que no quería tener hijos y que me iba a operar, pasó el tiempo y a mis 24 años seguía pensando lo mismo y esa fue una de las razones por lo que lo hice… Estoy demasiado feliz de la decisión que tomé”, señaló.

Joshua asegura que desde hace un año él había leído que en la Caja hacían esta operación y ahí empezó todos los trámites para poder optar.

“En octubre del año pasado solicite una cita para consultar sobre eso, me dijeron que, sí pero que debía mandar exámenes primero como todo proceso, me hice los exámenes y regrese al Ebais por los resultados y me dieron la referencia, esa la fui a dejar al centro de referencia que queda por el hospital San Juan en diciembre y 15 días después fui a retirar esa referencia y decía que había sido agregado a la lista”, contó Espinoza.

El joven asegura que le sorprendió el hecho que no le dieron ninguna otra charla sobre el tema y que tras firmar el acta de consentimiento le asignaron la cita de la cirugía para 10 días después.

Día de la operación

La Cirugía se la realizó con el seguro de la Caja (Cortesía Caja Costarricense del Seguro Social)

El joven explicó que debía estar pendiente a la llamada para poder concretar la fecha de la cita, la cual llegó hasta en abril de este año.

“Me llamaron un viernes del área de vasectomía y yo estaba muy emocionado y me dijeron que en tres días me presentara a una cita preoperatoria… cuando llegué había como 30 personas, nos metieron de 10 en 10 a darnos una supuesta charla en donde solo nos dijeron que ya sabíamos porque estábamos ahí por el hecho de no querer tener más hijos, nada más y de ahí nos empezaron a explicar el proceso”, reveló el joven.

Espinoza señala que se sintió muy nervioso y que el día de la cirugía al ver salir a otra persona que se había hecho la misma operación le preguntó si dolía o no.

“El dolor es relativo, el señor al que le pregunté me dijo que no dolía nada hasta sentadilla hizo, pero para mí sí fue incómodo y sentí un jalón desde el testículo hasta el ombligo, no fue dolor como tal, pero fue incomodo… la cirugía duró 15 minutos y todo bien porque salí caminando normal”, explicó.

Joshua asegura en su video que esta fue la mejor decisión porque él no es tan compatible con los niños y que tampoco sabría si hubiese sido un buen padre o si hubiese respondido con responsabilidad ante un embarazo no planificado.

Esta es la prueba de espermograma de Joshua que confirma que la cirugía fue un exito (Cortesía)

“Tengo la seguridad de que no voy a pasar por el susto de un embarazo no deseado, no sé si me hubiera hecho responsable y como yo no quiero hijos entonces era mi responsabilidad tomar esta decisión de operarme para evitar no hacerme responsable de un embarazo y en caso de que hubiera sucedido creo que sería un mal padre y para evitar ambas cosas mejor evité tenerlos”, explicó el costarricense.

De igual manera, el joven señaló que para sus papás fue algo difícil de aceptar porque en su familia únicamente son dos hijos, él y su hermana, quien ya tiene un hijo.

“Como somos dos me imagino que ellos como padres quisieran tener nietos de sus dos hijos, pero también tuvieron que respetar mi decisión, en el caso de mi mamá ella lo tomo superbién, pero a mi papá si le pego un poco más duro el hecho de saber que yo no le iba a dar un nieto, al final mi mamá lo hizo entrar en razón”, aseguró el joven.