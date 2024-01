Tico, el perezoso rescatado de las garras de la esclavitud, ahora es famoso y viaja en avión por el mundo

El perezoso más famoso del país por estos días se llama Tico. Saltó a la fama porque una foto suya adorna la cola de un avión de la aerolínea estadounidense Frontier, que el pasado lunes 22 de enero llegó por primera vez a suelo costarricense.

Este famoso perezosito vive en el Santuario de Vida Silvestre Natuwa, el cual se ubica en el barrio Aranjuez de Puntarenas.

Rodolfo Orozco Vega, director de Natuwa nos explicó que hace 8 años llegó Tico al Santuario, gracias al decomiso hecho por una trabajadora del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

El pasado 22 de enero el avión de Frontier llegó al país por primera vez con la foto de Tico en la cola. (Cortesía)

La trabajadora del Minae le explicó a don Rodolfo que había decomisado un perezoso a un hotel porque lo estaban usando para que los turistas se tomaran fotos, lo alzaran y lo tocaran, algo que es prohibido por el Reglamento de Vida Silvestre. La llamada fue para explicarle lo del decomiso y para pedirle que le abriera las puertas del santuario al perezosito.

“Desde el primer día que lo recibimos en el santuario nos dimos cuenta que era especial. Desde muy bebito tenía un color muy dorado, muy rubio. Era un bebé precioso y tierno. Llegó muy pequeñito por eso estaba superfrágil ya que solo pesaba 300 gramos.

Tico, el perezoso de dos dedos que viaja en la cola de un avión

“Le pusimos Machita y otras personas le decían Machito. Es que no se sabía si era macho o hembra en ese momento porque los perezosos no tienen los genitales expuestos, no son visibles”, recordó don Rodolfo.

Vean la belleza de foto de nuestro símbolo nacional. (Cortesía)

Además de ser bien machito, Tico tiene otra característica muy particular que lo diferencia de la gran mayoría de perezosos y es que desde bebito chupa dedo. Sí, tal como lo lee. Es un perezoso de dos dedos y ambos se los mete en el hocico tal y como hacen los bebitos humanos cuando están bien pequeñitos.

“Estuvo en una zona especial del Santuario en la cual se ubican los animales que llegan muy pequeñitos. A Tico hubo que enseñarle incluso a defecar porque ese es un problema con los perezosos muy pequeños que se quedan sin su mamá.

“Las crías copian el comportamiento de las madres, entonces, cuando mamá baja del árbol para hacer sus necesidades, los pequeños aprenden los movimientos de ese momento tan especial en el cual se estimulan para defecar, algo que hacen como una vez a la semana nada más”, reconoció el director de Natuwa, quien además recordó que a Tico se le puso un peluche para que sirviera de madre sustituta.

Encantado

En verdad que Tico tuvo un aire especial siempre. Como les explicamos, ahora el perezoso tiene una foto suya en la cola de un avión y esa foto la tomó el fotógrafo costarricense Jesús Fung Yan, quien además es piloto privado y dentro de poco tendrá su licencia de piloto comercial.

Con orgullo el fotógrafo Jesús Fung posó junto al avión que lleva su foto hecha a Tico. (Cortesía)

“Todo se fue dando solo, no se presionó nada. Llegué a Natuwa y nos llevaron donde había varios perezosos. Me dieron carta libre para fotografiar a los que yo quisiera. La gran mayoría estaban como hechos una pelotica de seguro porque la noche anterior había llovido mucho.

“De un pronto a otro vimos a Tico, comenzó a moverse como diciéndonos ‘aquí, aquí’. Así fue como comenzó la sesión fotográfica. No solo le tomé fotos a Tico, también a los otros al rato porque duramos varias horas en la sesión fotográfica, de hecho, la foto me costó lograrla. No sentía que lo que iba haciendo era lo ideal. Tomé como 500 fotos”, explica el fotógrafo.

Un perezoso rescatado ahora es famoso internacionalmente

A la aerolínea estadounidense se le envió una selección de las 70 mejores fotos de las más de 500 que se tomaron y fueron ellos los que se decidieron por Tico… o fue más bien, Tico con su aire especial el que convenció a los norteamericanos.

Foto de los momentos en que a Tico lo tenían de modelo para ver si ganaba como el más guapo. (Cortesía)

Perezoso volador

El avión decorado en su cola con la imagen de Tico el perezoso es de la aerolínea de bajo costo Frontier. Aterrizó en Costa Rica proveniente de Atlanta, Estados Unidos, el 22 de enero, en medio de una especial bienvenida en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Demasiado corronga esta foto de Tico por eso la eligieron para ponerla en el avión. (Cortesía)

“Estamos muy emocionados con nuestra asociación con la industria turística de Costa Rica en la presentación de esta aeronave honrando al adorado perezoso,” dijo Tyri Squyres, vicepresidente de Marketing de Frontier Airlines.

“Sabemos lo importante que es el perezoso para los costarricenses. Presentando a Tico de esta manera demuestra el cariño que tenemos por Costa Rica y su precioso símbolo nacional. Frontier es reconocido por su compromiso para la protección del medio ambiente, y sus esfuerzos para proteger estos animales en peligro de extinción a través de América”, agregó Tyri.