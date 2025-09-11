Tico le paró los pelos a más de uno al contar que habló con una persona fallecida

El joven confesó que habló con el trabajador. Captura (captura /captura)

Un tico le puso la piel chinita a más de uno al confesar en Susurros Pódcast que habló con una persona fallecida.

“Yo me lo pregunté, pero a la fecha eso fue básicamente lo que sucedió, hablé con una persona fallecida”, dijo en la cuenta de TikTok.

El joven, quien se identificó como Alonso, detalló que él trabajaba de noche como radioperador en una empresa de seguridad y que de todos los puestos había uno que era complicado por diferentes temas.

“Resulta que el oficial que tenía que llegar no llegó, entonces el procedimiento normal era coordinar otro oficial; conseguimos uno con moto que no ocupa transporte”, dijo.

El joven expresó que ese día el guarda afirmó que él llegaba temprano, pero que eran las 10 de la noche y nada que aparecía.

La esposa alertó al muchacho de lo que había sucedido. Captura (captura /captura)

“Ya faltaba poco para las 10 de la noche. Lo llamé, me contestó y me dijo: ‘Sí, jefe, estoy aquí a los 100 metros, ya le estoy marcando’”, agregó.

Tico confesó que habló con un muerto

El joven confesó que confió en la llamada, pero el otro oficial que estaba en el puesto y lo estaba esperando para hacer el cambio lo llamó para expresarle que el oficial no llegaba.

“Lo llamé varias veces y no me contestó. Después, la esposa llamó a la cabina de radio para decirnos qué se podía hacer porque el señor hace 40 minutos había derrapado, pegó contra un árbol y había fallecido. Yo le dije: ‘¿Está segura de lo que me está diciendo?’. Y me dijo que sí, que cómo iba a bromear con eso. Le dije, señora: ‘Es que yo hablé con él hace 15 minutos, aproximadamente, y me dijo que estaba a 100 metros del puesto de trabajo’”, dijo.

La señora le comentó que eso estaba extraño porque alrededor de 40 minutos o una hora, le habían informado que había fallecido yendo al trabajo.

“Yo le creo a la señora cuando me cuenta todo esto, porque, diay, es el esposo e incluso hablé con la hija, y ella también me dijo que la mamá me estaba diciendo la verdad, que el señor había fallecido en el accidente”, relató.