“Cuando ingresé a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y me estaban poniendo máquinas y tubos en todo el cuerpo recuerdo que pensé: ‘Dios qué está pasándome, yo no me quiero morir’. El coronavirus no es jugando, yo me morí dos veces en la UCI (dos veces lo reanimaron los médicos)… llegué a creer que no iba a salir de esa”.